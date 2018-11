Jornada 4 Grupo B Busquets: «Hemos merecido mucho más» Busquets, en un lance del partido. / AFP El centrocampista del Barcelona mostró su alegría por el gol de Malcom y destacó «lo injusto» que se fue con él y otros futbolistas por el partido de Copa del pasado miércoles COLPISA Madrid Martes, 6 noviembre 2018, 23:27

Sergio Busquets, futbolista del FC Barcelona, se mostró contrariado tras el empate de su equipo ante el Inter de Milan por 1-1 en el que su equipo logró la clasificación para octavos de final. «Creo que mereciamos mucho más porque fuimos superiores. Con el 1-0 nos ha faltado un poco de tranquilidad, hemos dejado muchos espacios y nos han empatado. Ha sido una pena», declaró.

El capitán culé dio su visión sobre el partido. «En la primera parte hemos controlado muy bien, hemos tenido ocasiones, sobre todo por parte de Luís (Suárez) y ellos apenas han llegado a nuestra portería. De hecho, Icardi casi no ha tocado el balón. En la segunda ellos han llegado más pero tuvimos ocasiones para ganar», dijo.

Busquets habló sobre Malcom, que debutó en Champions en el partido de este martes en San Siro y lo hizo anotando un tanto. «Estamos muy felices por él. Es un gran chico que no está jugando todo lo que querría. Después del partido de Copa se fue muy duro con los jugadores y hay que tener en cuenta que no es fácil jugar un partido después de no tener muchos minutos. Esperemos que este gol le ayude y nos sirva para que pueda ayudarnos», destacó.

Por último, cuestionado por la ausencia de Leo Messi, que viajó a Milan pero se quedó fuera de la convocatoria, el centrocampista catalán destacó la importancia de que el argentino regrese cuanto antes. «Creo qeu estos partidos hemos demostrado que somos un equipo y que somos capaces de jugar sin Leo. Aún así, que vuelva pronto, porque con él somos más fuertes», sentenció.