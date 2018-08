Gala Uefa Cristiano Ronaldo no acude a la gala de la Uefa Cristiano, durante un partido con la Juventus. / REUTERS El delantero de la Juventus, que fue superado por Modric en el premio de mejor jugador, sorprendió a todos no presentándose en el acto RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Jueves, 30 agosto 2018, 19:47

Cristiano Ronaldo no estuvo en la Gala de la Uefa. El portugués fue la gran ausencia de un evento en el que estaba nominado a dos de los galardones que se entregaban, el de mejor delantero y el de mejor jugador de la Uefa. Además, todo el mundo estaba a la espera de ver como era su reencuentro con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, al que pidió que le traspasase este verano.

Su ausencia sorprendió, más aún, cuando se encontraba en la lista de invitados, su fotógrafo estaba presente en el acto y la distancia entre Turín y Montecarlo es de apenas 250 kilómetros. Según lo que se comentó en la gala, el portugués se excusó por su ausencia, pero no dio ninguna razón. Aún así, pese a no acudir, Cristiano Ronaldo fue elegido como mejor delantero de la UEFA de la pasada temporada. Sin embargo, el luso no fue el ganador del galardón más importante de la noche, el de mejor jugador, en el que fue superado por el croata Luka Modric.

No fue la primera ausencia del delantero de la Juventus de Turín en un evento de este tipo en el que no resulta ganador: en Enero de 2012, el portugués no acudió a la gala del Balon de Oro 2011. En aquella ocasión, el elegido fue el argentino Lionel Messi. El no ganar el premio, sumado a ese posible reencuentro con Florentino Pérez, son dos de los motivos con los que se especula que el delantero de la Juventus no acudiese a este evento.