El consejo de Guardiola a Xabi Alonso: «Que mee con la suya. Y como no meará colonia, le irá bien»

«Que mee con la suya. Y como no meará colonia, le irá bien». Ese fue el consejo de amigo que le dio Pep Guardiola a Xabi Alonso en medio de la situación de extrema necesidad que afrontará el técnico del Real Madrid el miércoles en el enfrentamiento frente al Manchester City que puede darle la puntilla al tolosarra si no consigue una reacción convincente de su equipo tras la mala racha de resultados que acumula en las últimas semanas.

La comparecencia del preparador del City en la sala de prensa del Santiago Bernabéu estuvo marcada por las buenas palabras del catalán hacia su homólogo y los dardos que dejó contra el club de Chamartín. «Trabajamos juntos dos años y medio y fue increíble. Compartimos muchas cosas. Pero Barcelona y Real Madrid son los clubes más complicados de entrenar, por la presión y el entorno. Está siendo una temporada complicada y todo gira alrededor de ganar... y cuando no ganas, ya sabes lo que sucede. A mí me pasó la temporada pasada. Pero Xabi es capaz de sacar esto adelante», dijo el de Santpedor en relación al complicado momento por el que atraviesa su colega de profesión, al que dirigió en el Bayern y con el que mantiene una buena relación, si bien se negó a profundizar sobre la posible destitución del vasco en caso de que el Real Madrid sufra un batacazo frente al City.

«Me preguntáis sobre el futuro de Xabi. Solo le deseo lo mejor por la estima que le tengo, pero la realidad la desconozco», explicó Guardiola. «Yo solo puedo responder que no he hablado con Florentino, ni me ha dicho que mañana vaya a ser el último partido suyo, si pierde. Hacéis muchas hipótesis y es algo que nos pasa a todos. Pero entiendo que Xabi domina la situación, sabe de qué va este invento y sé qué rival nos vamos a encontrar mañana. Yo me preocupo de analizar a mi equipo y de pensar en la actitud. Para ganar al Madrid en esta competición no vale con ser mejor, sino que tienes que ser muchísimo mejor. Y eso implica muchas cosas. Como influyen muchas cosas, a pensar en ganar, en hacerlo lo mejor posible y estar bien en febrero-marzo, que si ambos pasamos será cuando nos volveremos a encontrar, Madrid y City, porque siempre nos volvemos a encontrar», abundó el preparador del conjunto mancuniano.

Juegos de poder

No quiso entrar al trapo Guardiola cuando le inquirieron acerca de la posibilidad de que a Xabi Alonso le estén haciendo la cama sus futbolistas, pero aprovechó la pregunta para mandar un recado a la directiva del Real Madrid. «La jerarquía al final es poder. Si los directivos quieren dárselo al entrenador, lo tendrá y si quieren a los jugadores, lo tendrán ellos», manifestó el técnico del Manchester City en una comparecencia en la que tiró de socarronería cuando le cuestionaron si veía cosas de su libreto en el Real Madrid de Xabi Alonso. «Ningún equipo se puede comparar con el mío; mis equipos son impresionantes», bromeó el catalán antes de acotar ya con un tono más serio que, «cada equipo es diferente» y en el deporte hay que «ir creciendo, poco a poco». «Los que ganan son los que crecen durante el año. Y en ese proceso hay momentos en los que bajas: lesiones, cosas que pasan, etc. Yo quiero que el equipo en octubre sea mejor que en septiembre. Y así todo el rato. Y al final, se dictará sentencia», completó.

Se refirió, además, a la teórica superioridad de los equipos de la Premier en Europa. «El último campeón de la Champions fue el PSG y no quedó entre los ocho primeros. Esta competición es muy larga y hay que llegar bien a la fase de eliminatorias. Que la liga inglesa es terriblemente dura, sí, lo digo por experiencia», reseñó.