El PSG, la última bala del Athletic

La irregularidad del Athletic esta temporada testa al actual campeón de Champions, el PSG, en un duelo clave para las aspiraciones de los leones en su paso por la gran Europa. El cuadro vizcaíno viene de jugar en San Mamés con los dos colosos madrileños y con sensaciones dispares. Sucumbió ante un buen Real Madrid, pero se repuso con una victoria de mucho valor por la mínima ante el Atlético. Un equipo capaz de lo mejor y lo peor que ha sido castigado por las lesiones. Atrás no estarán ni Aymeric Laporte, quien se retiró con molestias el pasado sábado, ni Aitor Paredes por acumulación de tarjetas. Clave será que Nico Williams no sienta molestias en el pubis y Sancet recupere su mejor nivel para secar la pólvora mojada de este curso.

En cuanto al cuadro parisino, ha bajado una marcha respecto la temporada pasada, pero sigue siendo un equipo dominante. En Francia es segundo en la tabla y está siendo también perjudicado por las lesiones, a lo que Luis Enrique responde confiando en jóvenes canteranos, como sucede con el actual delantero Senny Mayulu. El PSG visita San Mamés sin el Balón de Oro, Ousmane Dembélé, que se encuentra enfermo. Tampoco estarán Achraf Hakimi, Désiré Doué, Lucas Hernández, ni el portero titular Lucas Chevalier.

El Athletic se sitúa en el puesto 27 con cuatro puntos y está a solo dos puntos del corte para acceder a la ronda de playoff. Sin embargo, la estadística es virtual, ya que en caso de no sumar la distancia podría crecer significativamente y los dos partidos restantes ante Atalanta y Sporting no invitarían al optimismo. El PSG se mantiene en segunda posición, pero la pelea entre los ocho primeros promete ser dura y cada punto cuenta. El Athletic esta temporada en casa ha perdido los mismos partidos que los que ha ganado (4V-1E-4D) y deberá hacer un partido perfecto ante los franceses, que se encomendarán a Vitinha, el mediocentro que promete ser el jugador que marque las diferencias del encuentro. Si Ernesto Valverde logra controlar a la estrella portuguesa, las posibilidades de sumar se multiplicarán.

Alineaciones probables:

Athletic: Unai Simón, Areso, Vivian, Lekue, Yuri, Galarreta, Jauregizar, Berenguer, Sancet, Nico Williams y Guruzeta.

PSG: Safonov, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz, Barcolá, Mayulu, Kvaratskhelia.

Árbitro: Daniel Siebert (Alemania).

Estadio: San Mamés (Bilbao).

Hora y TV: 21:00 h. Movistar Liga de Campeones 2.