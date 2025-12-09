El sueño imposible del Villarreal empieza con el Copenhague

David Hernández Martes, 9 de diciembre 2025, 16:31 Comenta Compartir

Sumar de tres en tres es lo único que puede hacer el Villarreal si pretende soñar con el pase a la siguiente ronda. Todo lo que no sea eso supondrá una prematura eliminación para un equipo que siempre compite en Europa y que está haciendo en la Liga. El Submarino Amarillo recibirá en La Cerámica al Copenhague, también necesitado, pero de un nivel inferior al cuadro de Marcelino. Parece el escenario idílico para lograr su primera victoria en la competición, tras patinar en Chipre y estrellarse en Dortmund. Su único punto en la clasificación viene de un empate rascado sobre el pitido final contra la Juventus.

Los daneses quieren dar la sorpresa y demostrar que no hay rival fácil en la máxima competición continental. Sus cuatro puntos proceden de superar al tímido Kairat Almaty y firmar las tablas con el Bayer Leverkusen. En el campeonato local no les está yendo bien y llegan de perder este finde en casa 0-2 contra el Sonderjyske. El brasileño Robert y el sueco Jordan Larsson prometen ser la amenaza ofensiva que ponga a prueba al cuestionado portero del Villarreal, Luiz Junior.

El equipo de Marcelino, cuya única baja señalable es la de Juan Foyth por la roja vista en Alemania, está cerca de completar la mejor primera vuelta de su historia en Liga, pero el nivel de la Champions es otra cosa. En los últimos once partidos, el Villarreal ha ganado ocho y ha perdido tres, justo los tres en Europa. El equipo necesitará encomendarse a su delantero estrella Georges Mikautadze, que viene de anotar en el triunfo contra el Getafe, y que será clave para acabar con la mala racha goleadora en Champions del Villarreal (dos goles en cinco partidos).

Alineaciones probables:

Villarreal: Luiz Junior, Mouriño, Marín, Veiga, Pedraza, Pepé, Comesaña, Gueye, Moleiro, Mikautadze y Oluwaseyi.

Copenhague: Kotarski, Suzuki, Pereira, Hatzidiakos, López, Clem, Claesson, Larsson, Elyounoussi, Robert y Moukoko.

Árbitro: Ivan Kruzliak (Eslovaquia).

Estadio: La Cerámica (Villarreal).

Hora y TV: 18:45 h. Movistar Liga de Campeones.