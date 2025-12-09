El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Entrenamiento previo del Villarreal al duelo con el Copenhague. EFE
Fase liga | Jornada 6

El sueño imposible del Villarreal empieza con el Copenhague

El Submarino Amarillo debe conseguir su primer triunfo en Champions para mantener sus remotas opciones de avanzar

David Hernández

Martes, 9 de diciembre 2025, 16:31

Comenta

Sumar de tres en tres es lo único que puede hacer el Villarreal si pretende soñar con el pase a la siguiente ronda. Todo lo que no sea eso supondrá una prematura eliminación para un equipo que siempre compite en Europa y que está haciendo en la Liga. El Submarino Amarillo recibirá en La Cerámica al Copenhague, también necesitado, pero de un nivel inferior al cuadro de Marcelino. Parece el escenario idílico para lograr su primera victoria en la competición, tras patinar en Chipre y estrellarse en Dortmund. Su único punto en la clasificación viene de un empate rascado sobre el pitido final contra la Juventus.

Los daneses quieren dar la sorpresa y demostrar que no hay rival fácil en la máxima competición continental. Sus cuatro puntos proceden de superar al tímido Kairat Almaty y firmar las tablas con el Bayer Leverkusen. En el campeonato local no les está yendo bien y llegan de perder este finde en casa 0-2 contra el Sonderjyske. El brasileño Robert y el sueco Jordan Larsson prometen ser la amenaza ofensiva que ponga a prueba al cuestionado portero del Villarreal, Luiz Junior.

El equipo de Marcelino, cuya única baja señalable es la de Juan Foyth por la roja vista en Alemania, está cerca de completar la mejor primera vuelta de su historia en Liga, pero el nivel de la Champions es otra cosa. En los últimos once partidos, el Villarreal ha ganado ocho y ha perdido tres, justo los tres en Europa. El equipo necesitará encomendarse a su delantero estrella Georges Mikautadze, que viene de anotar en el triunfo contra el Getafe, y que será clave para acabar con la mala racha goleadora en Champions del Villarreal (dos goles en cinco partidos).

Alineaciones probables:

Villarreal: Luiz Junior, Mouriño, Marín, Veiga, Pedraza, Pepé, Comesaña, Gueye, Moleiro, Mikautadze y Oluwaseyi.

Copenhague: Kotarski, Suzuki, Pereira, Hatzidiakos, López, Clem, Claesson, Larsson, Elyounoussi, Robert y Moukoko.

Árbitro: Ivan Kruzliak (Eslovaquia).

Estadio: La Cerámica (Villarreal).

Hora y TV: 18:45 h. Movistar Liga de Campeones.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La saga Enríquez celebra los 60 años del famoso puesto de aceitunas de Santander
  2. 2

    Lo que cobran los alcaldes de Cantabria
  3. 3

    La huelga médica paraliza los quirófanos y suspende consultas en hospitales y centros de salud en Cantabria
  4. 4

    La dulce recuperación del histórico Hotel Vallisoletano de Puente Viesgo
  5. 5

    El último vistazo a la palmera de Porrúa
  6. 6

    Francisco Viar no cobra sueldo como alcalde de Santa María de Cayón
  7. 7

    Seis vuelos desviados y cientos de pasajeros afectados por el viento cruzado en el Seve Ballesteros
  8. 8

    «Cantabria es una de las comunidades que está consiguiendo frenar la sangría de autónomos»
  9. 9

    Prenden fuego al Belén y el humilladero de Oreña
  10. 10

    «Tengo dos amores: mi marido y Valdecilla»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El sueño imposible del Villarreal empieza con el Copenhague

El sueño imposible del Villarreal empieza con el Copenhague