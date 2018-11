Jornada 5 El Valencia clama por el VAR pero UEFA ya lo tenía previsto para 2019 Fellaini ramata a puerta tras ayudarse con la mano en el control. / Phil Noble (Reuters) La UEFA ya estudiaba las opciones para poder empezar a usar el sistema en las eliminatorias directas en esta misma campaña si los estadios lo permiten y no es debido al gol de Fellaini RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Miércoles, 28 noviembre 2018, 19:09

El gol sobre la bocina de Maroune Fellaini en la prolongación del Manchester United-Young Boys certificó de manera matemática la eliminación del Valencia en la Liga de Campeones. El equipo español no ha estado a la altura en esta competición ya que solo fue capaz de ganar uno de sus partidos (al equipo suizo en Mestalla y lograr dos empates en lo que va de torneo). Es cierto que el triunfo postrero de los 'diablos rojos' fue polémico y así lo expresó Marcelino García Toral, que lamentó la ausencia del VAR en la competición europea. «Cuando te dicen que el Manchester ha metido un gol en el último minuto cuando lo hizo en la última jornada, si no me afectara no sería profesional. Cuando además te dicen que ha sido con la mano. Lo que nos extraña es que no esté presente el VAR en la mejor competición del mundo».

Curiosamente ello ha sucedido unos días antes de Mestalla acogerá este viernes unos ensayos de FIFA, en colaboración con la LaLiga, para reducir el margen de error en las acciones de fuera de juego de cara a los diferentes torneos internacionales que vienen como el Mundial de Clubes. Lo sucedido en el 'Teatro de los Sueños' no tiene una relación directa con una inminente implantación del videoarbitraje a partir de octavos de final de la Champions.

Fuentes del organismo europeo, cuando anunció que implantaría el VAR en la 2019-20 en la Champions League antes del evento de inicio de temporada en Mónaco, ya confirmaron a este medio que podría adelantarse a las rondas de marzo ya que están «constantemente buscando formas de mejorar sus competiciones» pero veían «varias incertidumbres» y que necesitaban «tener claro» el alcance de la aplicación, la interpretación y el soporte tecnológico antes de decidir introducirlo en las competiciones. «La implementación del VAR a escala europea presenta una serie de dificultades en las áreas operativa, de logística y de arbitraje. Cualquier decisión al respecto requeriría una evaluación cuidadosa de las soluciones disponibles y los recursos necesarios», detalló en su nota UEFA.

De manera oficiosa deslizan que necesitan que todos los equipos que estén disputándose la 'orejona' tengan estadios preparados para acoger el VAR. Por tanto, se puede dar por hecho que en la gran final del 1 de junio Wanda Metropolitano, ya se usará el VAR, aunque es más que probable que en las rondas precedentes se haya empezado a usar el videoarbitraje si los estadios están preparados para ello. Hay que recordar que hay ocho grandes campeonatos europeos (España, Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Polonia, Portugal y Turquía, además de las dos competiciones coperas -FA y Carabao- de Inglaterra) que ya lo usan por lo que si todos los clasificados pertenecen a esas competiciones (incluyendo a los clubes ingleses) la máxima competición europea lo más probable es que se implante el videoarbitraje para este mismo ejercicio 2019.