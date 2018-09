Fase de Grupos | Jornada 1 Valverde: «Hemos corregido errores que cometimos el día de la Real» Ernesto Valverde durante el Barcelona-PSV en el Camp Nou / EFE El preparador azulgrana se mostró satisfecho tras la amplia victoria frente al PSV y destacó «la perseverancia del equipo» durante el encuentro COLPISA/AFP Madrid Martes, 18 septiembre 2018, 23:25

El técnico del Fútbol Club Barcelona Ernesto Valverde no ocultó su orgullo por el trabajo bien hecho tras la goleada azulgrana en el Camp Nou al PSV por 4-0. Un encuentro en el que el preparador destacó «la perseverancia del equipo» y «la corrección de errores que se dieron el día de la Real». «Sobre todo que hemos intentado corregir algún defecto del otro día, en el campo de la Real. Ha habido algún momento con resultado incierto, pero lo que más me gusta es que hemos sido perseverantes». opinó el técnico cacereño.

Además, se deshizo en elogios con el héroe de la noche, Leo Messi, que ejecutó un 'hat-trick' bajo la atenta mirada de un Camp Nou que finalmente -a pesar de la hora- ha tenido una entrada bastante buena (73.462 espectadores). Una noche perfecta para el argentino que abrió el marcador gracias a un gol de falta directa que entró directamente por la escuadra. Al ser preguntado por esa acción, Valverde indicó la dificultad que tiene el hecho de ejecutar las faltas con la precisión que normalmente muestra el jugador azulgrana. «No se cansa de hacer 'hat-tricks' (Messi) en su carrera. Normalmente, si haces uno lo enmarcas, para él es una rutina. Estamos viviendo algo único», dijo. «Hemos visto grandes lanzadores y he visto muchos, pero esa efectividad tan alta, no lo sé. Habría que hacer una estadística», opinó el preparador.

Un partido en el que al cuadro blaugrana le costó arrancar pero en el que, una vez Messi abrió la lata, todo pareció ir como la seda. «Han venido muy ordenados atrás, sabiendo que tienen un gran contraataque, y nos costaba llegar a las zonas de remate. Nos ha costado marcar», afirmó el técnico. «El resultado corto dejaba incertidumbre, pero el segundo gol ya ha sido definitivo. Cuesta más abrir los equipos en el principio que en la segunda parte, es natural que sea así», dijo.

También dedicó buenos adjetivos a su portero, el alemán Ter Stegen, del que destacó «su personalidad, la sangre fría que tiene y que nunca se altera». Adjetivos positivos como los dedicados a Coutinho, que en el choque contra el cuadro holandés ocupó la demarcación de interior. «Es un jugador fundamental, con desequilibrio, disparo, trabajo. También puede jugar por la derecha. Tiene varios sitios en los que puede estar», expresó Valverde.

Sobre Dembélé y su personalidad en el juego, el técnico cacereño se mostró claro. «Estamos acostumbrados a controlar, pero los de delante también han de tener ese punto de desborde, de desequilibrio», afirmó. El que no salió de inicio en este choque ni tampoco viajó a Anoeta en el último enfrentamiento liguero fue el brasileño Arthur, que aunque parece no contar demasiado de momento para Valverde, el preparador afirmó que «puede jugar en cualquier momento de inicio». «Ahora vamos a tener muchos partidos y por supuesto que tendrá opciones», indicó. En cuanto a la expulsión de Umtiti y su ausencia frente al Tottenham en Wembley, el técnico dijo que «es una jugada en la que no puedes desaparecer», aunque dejó patente su descontento con la acción. «Íbamos ganando. Nunca sabes qué habría pasado, pero...», opinó Valverde sobre la primera expulsión del francés vistiendo la elástica blaugrana.