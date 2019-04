Jornada 34 El Barcelona, en Vitoria con prisas por ganar la Liga Si su hipotético triunfo ante el Alavés se combina el miércoles con la derrota del Atlético ante el Valencia será ya campeón, pero Valverde recuerda que no se puede dar por ganado ningún partido P. RÍOS BARCELONA Martes, 23 abril 2019, 10:12

El Barça afronta la jornada 34 de Liga, la primera en la que puede proclamarse campeón matemáticamente si se combinara su victoria este martes en Vitoria ante el Alavés con la derrota este miércoles del Atlético ante el Valencia en el Wanda Metropolitano. Es un momento en el que cuesta en el club azulgrana resistirse a hacer las cuentas de la lechera, con un punto de ansiedad por intentar finiquitar esta semana el título (bastaría la victoria en Mendizorroza y la del sábado en el Camp Nou ante el Levante) sin necesidad de prestar atención a lo que haga el conjunto colchonero. Pero la realidad indica que todos los rivales se juegan muchas cosas y que ganar siempre se cuesta, como se evidenció el pasado sábado en el Barça-Real Sociedad de Liga (2-1). Por si fuera poco, en el entorno azulgrana se habla incluso de triplete pese a que hay que superar a un gran Liverpool en semifinales de la Liga de Campeones y a un Valencia que está acabando la temporada a lo grande en la final de Copa. Valverde, aunque reconoce que «ganar la Liga lo antes posible y como sea lo prefiere cualquiera», recomienda ser prudente.

«Podemos ganar tres títulos, sí, aunque también ninguno. Cada partido es definitivo y cuenta muchísmo. Vamos a esperar al final y a ver cómo terminamos», comentó en rueda de prensa, reivindicando la buena temporada del Barça pase lo que pase: «Si vas con margen en la Liga, parece que es previsible ganarla en las últimas jornadas. Si vas remontando y la ganas, parece que se valora más. Pero es una gran victoria convertir un título en algo predecible. Ya veremos si lo conseguimos. Pero no es lo habitual. Lo normal es que pelees la Liga hasta el final. Ojalá la ganemos con margen, como el año pasado».

El 'Txingurri' no cree que la presión por ganar la Liga antes de la eliminatoria ante el Liverpool pueda pasar factura a los futbolistas. «Tenemos jugadores acostumbrados a soportar una presión importante en momentos determinados de la temporada. Se ha visto. Y siempre han respondido. Hemos tenido que remontar, afrontar partidos de Champions importantes... estamos tranquilos en eso. Pero sabemos que estamos en la recta final del campeonato», argumentó. Y, como no podía ser de otra forma, avisó que no se puede dar por ganado un partido ante un equipo tan combativo como el Alavés que pelea de forma sorprendente por una plaza europea. «Será un partido duro, son un equipo que juega muy junto y que defiende bien. Nos suele costar en los últimos años. No está en una racha positiva, pero a nivel global está haciendo una gran temporada y se juegan Europa en estas jornadas. Es para ellos un premio estar arriba e intentarán ganarnos».

Retos

Sí reconoció que hay cansancio en la plantilla azulgrana, pero que se supera a base de retos: «Veo al equipo bien, en un estado normal a estas alturas del campeonato. Nos alimentamos de las sensaciones que tenemos y cuando tienes retos por delante eso elimina cualquier atisbo de cansancio. Las piernas siempre están frescas. Cuando no hay objetivos, todo se hace más pesado».

Valverde hará algunas rotaciones, aunque no dio pistas. Parece probable la entrada en el once de Sergi Roberto, Umtiti, Busquets y Coutinho, que fueron suplentes ante la Real Sociedad, pero no está tan claro que sean cambios naturales. Alba podría descansar para que jugaran dos laterales diestros (Semedo por la izquierda) y Coutinho, si juega en la media, podría coincidir en el once con Dembélé, a quien el técnico quiere dar continuidad para que recupere ritmo y confianza tras su lesión. Rafinha es la única baja confirmada por lesión.

No se duda de la titularidad de Messi y menos después de que Mbappé haya puesto la Bota de Oro al rojo vivo con su 'hat-trick' en el PSG-Mónaco (3-0). El francés suma 30 goles, a tres de los 33 de Messi, cuando a los dos les quedan cinco jornadas ligueras para aumentar su cuenta.

El Alavés, revelación de la temporada con Abelardo al frente, tiene la notable ausencia por sanción del delantero Jonathan Calleri, a la que podrían sumarse dos bajas importantes por culpa de sendos esguinces de tobillo: el atacante japonés Inui y el central chileno Maripán. En lo positivo, Laguardia y Rubén Duarte volverán tras cumplir sus sanciones.

Alineaciones probables:

Alavés: Pacheco, Martín, Ximo, Laguardia, Duarte, Brasanac, Manu García, Pina, Jony, Roland y Bastón.

Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Semedo, Busquets, Arthur, Coutinho, Messi, Luis Suárez y Dembélé.

Árbitro: Cordero Vega (Comité cántabro).

Estadio: Mendizorroza

Hora: 21:30 h.

TV: beIN LaLiga