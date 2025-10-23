Álvaro Aguado, procesado por presunta agresión sexual a una trabajadora del Espanyol Los hechos que imputan al exjugador del club blanquiazul se produjeron en junio en una discoteca de Barcelona

Jueves, 23 de octubre 2025

La titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona ha procesado al exfutbolista del Espanyol Álvaro Aguado al detectar indicios de un presunto delito de agresión sexual con penetración contra una trabajadora del club, unos hechos que se produjeron la madrugada del 24 de junio en una discoteca del paseo marítimo de la capital catalana durante la celebración del ascenso a primera división.

Según el auto, la jueza considera como indicios la declaración judicial de la víctima, que mantiene en lo sustancial la versión ante la policía, así como el informe forense, y las declaraciones de los testigos que corroboran los momentos anteriores y posteriores al acto de la penetración, especialmente por los mensajes enviados por Whatsapp y el estado anímico de la víctima.

Además, también se tiene en cuenta la declaración de Aguado, que reconoció haber mantenido relaciones sexuales con penetración con la víctima, aunque expresa que fueron consentidas. El juzgado ha fijado una fianza de 5.000 euros al futbolista para cubrir una eventual indemnización a la víctima, que a raíz de los hechos sufre un trastorno por estrés postraumático por el que requiere seguimiento psicológico.

Asimismo, la magistrada reconoce en su resolución que hay «versiones contradictorias» sobre lo sucedido en la discoteca, aunque la denuncia está avalada por el informe forense, la documentación de la causa, principalmente los mensajes que la víctima intercambió con sus amigas tras los hechos, y parte de las testificales.

La jueza también recuerda en el escrito que la denunciante «se ha mostrado sincera al relatar los hechos» , de los que tiene solo «recuerdos» puntuales por encontrarse bajo los efectos del alcohol, pero su declaración y el informe forense arrojan «indicios suficientes» para llevar a juicio al futbolista.

Según lo recogido en el auto, Aguado se acercó a bailar con la joven, que dijo sentirse «incómoda» por el acercamiento, y tras hacerle tocamientos no consentidos, la condujo a un baño de la discoteca Opium, donde se celebraba la fiesta, y la violó, mientras impedía que alguien pudiera abrir la puerta desde fuera. Posteriormente, añade la jueza, el futbolista le preguntó a la denunciante quién salía primero del baño y le indicó que «no se conocían».

El pasado 30 de junio Aguado, que se encuentra sin equipo, dejó de ser jugador del Espanyol, donde sí sigue trabajando la víctima. El futbolista, de hecho, supo que había sido denunciado por violación por el propio club.