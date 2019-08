Primera división Con ansia de victoria Santi Cazorla, durante el partido frente al Granada. / EP Ambos equipos buscarán mejorar la dinámica irregular que ofrecieron en la primera jornada COLPISA/AFP Viernes, 23 agosto 2019, 09:59

El Levante y el Villarreal disputan este viernes el primer duelo regional valenciano de la temporada en busca de su primer triunfo, después de la derrota de los valencianos en Vitoria y del empate en casa de los castellonenses ante el Granada.

El técnico levantinista Paco López realizará el último entrenamiento previo al partido esta tarde, tras el cual dará a conocer la lista de convocados. Asimismo, es poco probable que el último fichaje del club, Nemanja Radoja, entre en la convocatoria, ya que se incorporó el miércoles al equipo; aunque sí podría entrar en la citación el defensa costarricense Óscar Duarte.

Aunque no ha dado pistas durante los entrenamientos de esta semana, el técnico podría dar entrada en la medular de su once inicial a Jose Luis Morales y a Rochina, y también está por ver si mantendrá la dupla ofensiva formada por Sergio León y Borja Mayoral, dependiendo del sistema táctico que utilice.

Por otro lado, el Villarreal esperaba despejar sus dudas y las de sus aficionados ganando el primer partido en casa con el Granada, o al menos dejar la sensación de ser un mejor equipo que el de la campaña anterior. Pero ni el resultado, el empate a cuatro goles, ni el juego, irregular y a veces muy vulnerable, ha servido para ello. Los de Calleja siguen siendo un equipo con llegada, pero a la vez un equipo con pies de barro, al que es muy fácil hacerle daño. En la idea de encontrar ese equilibro andan, por lo que el partido con el Levante podría ser un punto de tranquilidad al que agarrarse.

En lo deportivo, sigue fuera por lesión Bruno Soriano, mientras que el lateral Rubén Peña, que no ha trabajado con normalidad a lo largo de la semana, es la única duda por problemas físicos para este encuentro. La buena noticia para el técnico es la recuperación del lateral Alberto Moreno, que tras no jugar el primer partido de liga, parece estar ya recuperado de sus problemas musculares. Además, Calleja no descartó convocar al último fichaje del club, Javier Ontiveros. «Teníamos ganas de que viniese. Es un jugador diferente. Tiene desborde y buen disparo. Es capaz de encontrar espacios con jugadas individuales. Con él seremos más verticales», recalcó Calleja sobre el ex del Málaga.

El entrenador reconoció en rueda de prensa que quiere darle continuidad al equipo, por lo que lo más probable es que mantenga el once que debutó en Liga, aunque las dudas residen en el centro del campo, con opciones para Trigueros y el delantero Toko Ekambi.

Alineaciones probables

Levante: Aitor, Miramón, Ruben Vezo, Postigo, Toño, Vukcevic, Campaña, Rochina o Bardhi, Morales, Mayoral y Sergio León

Villarreal: Andrés; Rubén Peña, Albiol, Pau Torres, Quintillà; Anguissa, Cazorla, Iborra; Moi Gómez, Chukwueze y Gerard Moreno

Árbitro: Munuera Montero (C. Andaluz)

Estadio: Ciutat de València

Horario: 22.00 horas.