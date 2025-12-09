El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ronald Araujo se lamenta durante un partido. Reuters

Araujo busca su paz mental en Israel

El defensa uruguayo ha viajado a Tierra Santa con permiso del Barça para desconectar y seguir con su recuperación

Daniel Panero

Martes, 9 de diciembre 2025, 18:12

Comenta

Ronald Araujo viajó este martes a Tel Aviv para seguir recuperándose de los problemas que sufre de salud mental. El defensa uruguayo, que lleva de baja por este motivo desde su error ante el Chelsea en Stamford Bridge, visitará Tierra Santa durante una corta estancia y tratará de recuperar sensaciones antes de volver a Barcelona y reincorporarse a la disciplina de Hansi Flick si consigue dejar atrás este episodio.

Será una visita corta, de apenas unos días, y que está marcada por la profunda fe cristiana que tiene el jugador. Araujo aprovechará para visitar Tierra Santa, un lugar importante para él de cara a su recuperación, un proceso para el cual el Barcelona le ha transmitido que puede tomarse el tiempo que sea necesario. «Tenemos que animarle. He hablado con él y me mostró agradecimiento y que estaba motivado. Tenemos que dejar que los profesionales actúen. Es un hombre muy sensible, pero sabe que el club le está ayudando. Es nuestro capitán«, afirmó Joan Laporta la pasada semana.

Esa recuperación sigue sin tener una fecha determinada. Araujo terminó el partido contra el Chelsea hace dos semanas devastado por el error que le costó la expulsión y que dejó al Barcelona con diez jugadores durante gran parte del choque. A partir de ahí, habló con el cuerpo técnico y con Deco y les expresó que no estaba preparado psicológicamente para los siguientes compromisos.

Flick encuentra soluciones

Mientras Araujo soluciona sus problemas de salud mental, Flick ha podido encontrar diferentes soluciones de emergencia. El técnico alemán es muy dado a poner a prueba la polivalencia de sus futbolistas y ha ido encontrando diferentes comodines para ejercer en el puesto de central zurdo, uno de sus principales quebraderos de cabeza este curso. Eric García ha rendido a un gran nivel cuando se le ha necesitado y el último en llegar ahí ha sido un Gerard Martín que cada vez se hace más importante en el equipo. Ha encajado como un guante en esa demarcación y ha permitido a Flick que la rotación en la pareja de centrales no se resienta pese a la baja de Araujo, una ausencia cuyo tiempo de duración sigue sin estar determinado.

