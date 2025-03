El Barça coge carrerilla antes del Metropolitano

Daniel Panero Domingo, 30 de marzo 2025, 18:12 | Actualizado 18:45h. Comenta Compartir

El Barça cumplió este domingo contra el Girona y sigue lanzado a por el título de Liga. El conjunto que dirige Hansi Flick goleó en un partido que se encasquilló en la primera mitad por las intervenciones de Gazzaniga, pero que cayó por su propio peso tras el empate de Danjuma. El doblete de Lewandowski y el tanto de Ferran Torres confirman el buen momento de los azulgranas, que mantienen con paso firme el liderato en solitario y llegarán lanzados al Metropolitano para afrontar el miércoles la vuelta de semifinales de Copa ante el Atlético.

Prohibido relajarse. Ese ha sido el mensaje de Flick desde que comenzara la temporada y esa fue la línea marcada para un partido trampa. Y es que el Atlético estaba a la vuelta de la esquina y eso pesó en el once azulgrana, aunque no tanto como se esperaba. Apenas Balde, Cubarsí, Frenkie de Jong y Raphinha tuvieron descanso de inicio para un partido en el que el objetivo fue avasallar a un Girona en horas bajas. Con esa premisa, el Barça presionó en campo contrario y se topó con un rival que no tenía, al menos en el comienzo, la idea de variar su plan. Míchel adelantó la zaga de su equipo y aceptó un intercambio de golpes en el que tenía todas las de perder.

Y así pudo ser. El Barça fue mejor de inicio gracias al inagotable talento de Pedri para distribuir el juego y gracias también a los riesgos asumidos por el Girona, que tuvo dificultades para superar la primera línea azulgrana. Todo parecía ser tal y como Flick lo tenía dibujado en su pizarra. Todo salvo la figura de Gazzaniga, que ocupaba un tamaño mucho mayor al dibujado por el técnico alemán. Y es que el meta argentino apareció cinco veces en un inicio arrollador del equipo culé. Fermín, Lamine Yamal, Lewandowski y hasta Araujo se toparon con grandes intervenciones de un portero que amenazaba con ser un problema y que fue el preludio para que Míchel, ahora sí, modificara su estrategia.

Barcelona Szczesny, Koundé, Araujo, Iñigo Martínez (Cubarsí, min. 81), Gerard Martín, Eric García (Balde, min. 81), Pedri (Pablo Torre, min. 87), Lamine Yamal, Fermín (Ferran Torres, min. 66), Gavi (Frenkie de Jong, min. 67) y Lewandowski. 4 - 1 Girona Gazzaniga, Arnau (Misehouy, min. 80), Francés, Blind, Krejci, Miguel, Arthur (Solís, min. 71), Yangel Herrera, Tsygankov (Stuani, min. 71), Asprilla (Portu, min. 59) y Danjuma. Goles: 1-0: min. 43, Krejci, en propia puerta. 1-1: min. 53, Danjuma. 2-1: min. 61, Lewandowski. 3-1: min. 77, Lewandowski. 4-1: min. 86, Ferran Torres.

Árbitro: Pulido Santana (Comité de Las Palmas). Amonestó a Yangel Herrera.

Incidencias: Partido de la jornada 29 de Liga disputado en el Estadio Lluis Companys ante 48.258 espectadores.

No le quedó otra al técnico madrileño. Su Girona pasó de querer ser protagonista a sobrevivir a toda costa. Cedió metros, se parapetó en campo propio y fio todas sus opciones al contragolpe. Era un escenario contranatura para el Girona e ideal para un Barça que solo tuvo que tener paciencia para abrir la lata. Con los laterales en campo contrario y Pedri como director de orquesta llegó un monólogo que se iba a resolver de la manera más extraña después de que un centro lateral de Lamine Yamal lo desviara con la mano Krejci para despistar a Gazzaniga y cambiar antes del descanso el rumbo de un partido que iba camino de enquistarse.

Prueba de fe

Tras la reanudación el Barça tenía la difícil misión de ir a cerrar el partido, pero sin asumir demasiados riesgos dada la incertidumbre del marcador. En esa indecisión, los azulgranas cometieron un error en la salida desde atrás y abrieron la puerta al Girona, que no había disparado en el primer acto. Danjuma aceptó el regalo y firmó por bajo un empate impensable, un palo en la rueda del líder. El gol fue una prueba de fe para el Barça. Como si nada hubiera pasado, los azulgranas se pudieron otra vez manos a la obra. Lamine Yamal se hizo omnipresente en el perfil diestro y de sus botas salió la reacción culé con hasta tres ocasiones antes de que Lewandowski mandara a la red un balón caído del cielo para demostrar que el fútbol muchas veces es justo.

Lo fue esta vez con un Barcelona que fue superior y que, esta vez sí, supo cambiar de registro para sentenciar el choque. Flick renovó a los suyos con la entrada de De Jong y Ferran Torres y dio un paso atrás para poder dar dos hacía delante. El Girona picó y en un contragolpe letal De Jong condujo como los ángeles y le regaló el tercero a Lewandowski. El polaco definió como lleva haciendo toda la vida y hundió a un rival que, ya tocado, recibió el cuarto, de Ferran Torres. El Barça suma, sigue y llegará lanzado a la 'final' del Metropolitano.