Real Madrid Carvajal: «Lopetegui ha sido el mejor entrenador que he tenido» Carvajal durante la Supercopa ante el Sevilla / AFP El lateral del Madrid defiende el método del técnico vasco y lamenta que no haya tenido una «pizca de fortuna» con el equipo COLPISA Madrid Lunes, 5 noviembre 2018, 17:58

Dani Carvajal, jugador del Real Madrid, se pronunció en una entrevista en TVE sobre la destitución de Julen Lopetegui como preparador blanco. Los malos resultados condenaron al técnico vasco, que vivió su último partido al frente del equipo ante el Barça en el Camp Nou. El batacazo propinado por el eterno rival fue la gota que colmó el vaso y provocó el ascenso inmediato de Solari al primer equipo. «Para mí, ha sido el mejor entrenador que he tenido. Desgraciadamente, le ha faltado la pizca de fortuna necesaria para seguir con nosotros», indicó el lateral blanco, que se deshizo en elogios hacia el técnico que le llevó al Mundial después de haberse lesionado en la final de la Champions ante el Liverpool. «Su manera de ver el fútbol, su forma de gestionar el grupo, de estar con los jugadores, es algo que comparto», expresó.

Un pensamiento que no varía con el tiempo, puesto que Carvajal no cambiará de opinión «hasta que no tenga a otro técnico que lo haga mejor que él». «Lo decía antes de que llegara el Real Madrid, lo sigo diciendo ahora que se ha ido y lo haré mientras no tenga a otro técnico que lo haga mejor que él», afirmó.

El lateral derecho, que no estará disponible para Solari frente al Viktoria Plzen, opinó sobre la actual situación del equipo blanco. «No estamos pasando por nuestro mejor momento, pero el Madrid siempre vuelve. El año pasado nos criticaron por todos los lados y nos acabamos llevando la Champions», comentó. Frente al equipo checo, el cuadro blanco tampoco podrá contar con jugadores como Marcelo, Varane, Mariano o Vallejo.