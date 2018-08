Mercado de fichajes Courtois a Madrid y Kepa, a Londres Courtois, durante el Mundial. / EFE El belga llegará al Bernabéu este martes, mientras que el Chelsea medita pagar la cláusula del meta del Athletic tras descartar a Oblak y otras opciones dentro de la Premier MIGUEL OLMEDA Madrid Lunes, 6 agosto 2018, 22:18

Curioso baile de porteros el que se trae entre manos el Real Madrid. En realidad en Chamartín andan ya cuatro veranos tras un par de guantes con el aura de campeón como los que lucía Iker Casillas antes de su desencuentro con José Mourinho. Ahí se le apagó la estrella al capitán y nunca volvió a ser el mismo. El fax impidió la llegada de David de Gea en 2015 y desde entonces Keylor Navas ha defendido con éxito -tres Champions consecutivas- y algunas lagunas la meta del Santiago Bernabéu. La sombra de un sustituto de mayor caché siempre planeó su figura, y este martes aterrizará por fin en la 'casa blanca'. Será un viejo conocido, pero en el otro lado de la capital: Thibaut Courtois.

El fichaje del belga se venía rumiando en las últimas semanas y se intensificó a lo largo del pasado fin de semanas. «Es un asunto delicado», confesó el propio portero, aunque su representante lo pintó mucho más sencillo. «Le ha dejado claro al club que la mejor opción para él es irse a Madrid. Es una gran decisión porque quiere estar cerca de su familia y el Chelsea tiene una oferta para aceptar», aseguró Christophe Henrotay en una entrevista a The Sun. Este martes, después de que Courtois confirmase su postura a Maurizio Sarri y no se entrenase con sus compañeros el lunes, se materializará el acuerdo: 35 millones tendrán la culpa del traslado Londres-Madrid a menos de un año para que finalizase su traspaso.

Otra cuestión es la del relevo de Courtois en Stamford Bridge. Se apuntaron muchos nombres desde que la posibilidad de que el belga abandonase el club cobró fuerza. Uno de ellos fue Kasper Schmeichel, brillante en el Leicester campeón de Premier de 2016 y en Dinamarca durante el Mundial. Demasiado caro. Otro, el joven Jordan Pickford, por el que el Everton pagó el verano pasado 30 millones. Después de llevar a Inglaterra a semifinales en Rusia a base de paradones, su cotización se ha disparado. También demasiado caro, piensa Roman Abramovich. La opción del legendario Petr Cech, en decadencia en el Arsenal desde que Courtois le arrebatase el sitio a su llegada del Atlético, tampoco convencía. Willy Caballero, segundo portero del Chelsea, y el recién incorporado Robert Green, tercero, no son opciones para un equipo con aspiraciones a todo (pese a que no juega Champions).

Así las cosas, emergió el nombre de Jan Oblak en las oficinas de Stamford Bridge, toda vez que aún no ha renovado su contrato con el Atlético y su cláusula de rescisión, 100 millones de euros, no parece descabellada en vista de las cantidades que se vienen manejando en el mercado. A día de hoy pocos porteros en el globo ganan partidos y el esloveno, pueden dar cuenta de ello en el Metropolitano, es uno de ellos. En cualquier caso, el Chelsea ha terminado por desechar su incorporación. Sigue saliendo caro, no sólo por su traspaso, en consonancia por los tiempos que corren, sino por su salario. Además, Oblak tampoco está dispuesto a abandonar el Atlético ahora que por fin se ven favoritos a levantar la Liga de Campeones, cuya próxima final se disputará precisamente en el feudo rojiblanco. Para más inri Maurizio Sarri opina que el '13' rojiblanco anda algo 'justito' en el manejo de la pelota con los pies para el fútbol que pretende implantar en Fulham Road.

Quien gana fuerza para ocupar el sitio de Courtois una vez el belga abandone el Chelsea es, caprichos del destino, un viejo objetivo del Real Madrid. Kepa Arrizabalaga estuvo a punto de vestir de blanco el pasado mes de enero, pero Zinedine Zidane cerró filas en torno a Keylor Navas y el de Ondárroa renovó con el Athletic. Su cláusula, entonces, quedó fijada en 80 millones de euros que parecían alejarle de un traspaso a corto plazo... Hasta ahora. Abramovich medita seriamente ejecutar el traspaso, toda vez que el club vizcaíno se niega en rotundo a negociar por el portero, igual que ocurrió en su momento con Javi Martínez y Fernando Llorente. Tiene que darse prisa el magnate ruso, ya que el mercado de fichajes en la Premier League finaliza este jueves 9 de agosto, en la víspera al comienzo de la competición. Por cerrar el círculo, en San Mamés el '1' quedaría para otro canterano con un futuro prometedor, Alex Remiro, que el curso pasado fue clave en el ascenso del Huesca a Primera y por quien ya han vuelto a llamar a la puerta desde El Alcoraz.