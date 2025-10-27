El Atlético despega a domicilio con un convincente triunfo ante el Betis

José Manuel Andrés Madrid Lunes, 27 de octubre 2025, 22:58 Comenta Compartir

Necesitaba como el comer un triunfo a domicilio el Atlético, que esta temporada no había estrenado su casillero de victorias lejos del Metropolitano después de cuatro viajes en Liga y dos más en la Liga de Campeones. Los puntos como foráneo, fundamentales en la lucha entre los mejores del campeonato, lastraban hasta ahora las aspiraciones de un conjunto colchonero revitalizado por el primer éxito visitante del curso. Y qué triunfo, con un Betis aspirante a la zona Champions como rival y además convincente, sobre todo en una notable primera parte.

El cuadro rojiblanco se llevó un partido de altísimo nivel, impropio de un lunes, y lo hizo además con dos goles de bella factura, obra de Giuliano Simeone y Álex Baena para hacer justicia a la superioridad atlética sobre el césped de La Cartuja antes del descanso, si no en la posesión, sí en el acierto en las proximidades del área rival y a través del juego en transición.

El duelo respondió a las elevadas expectativas desde el mismo inicio, con el primer gol en un visto y no visto, tras una magnífica volea de Giuliano desde el borde del área verdiblanca. Inicio colchonero de ensueño en una visita de enorme dificultad y buena reacción bética, capaz de inquietar al conjunto del Cholo con un peligroso centro al área de Antony. El equipo de Pellegrini, amenazado por el veneno rojiblanco en transición, que reportó otra buena opción de Nico González desviada por Pau López, trató de dominar el vertiginoso inicio de partido con el control del balón, pero le faltó acierto en el tramo final.

Betis Pau López, Bellerín (Ruibal, m. 69), Bartra, Natan, Rodríguez (Firpo, m. 69), Roca (Lo Celso, m. 46), Amrabat, Fornals (Deossa, m. 76), Antony, Cucho (Bakambu, m. 76) y Abde. 0 - 2 Atlético Oblak, Llorente, Le Normand, Giménez, Hancko, Giuliano, Koke (Almada, m. 82), Barrios (Gallagher, m. 55), Giuliano (Molina, m. 82), Baena (Griezmann, m. 60), Nico González y Julián Álvarez (Sortloth, m. 60). Goles: 0-1: m. 3, Giuliano. 0-2: m. 45+1, Baena.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité Valenciano). Amonestó a Nico González, Lo Celso y Amrabat.

Incidencias: Partido de la jornada 10 de Liga disputado en el Estadio La Cartuja de Sevilla ante 57.537 espectadores.

Sin embargo, el Atlético, muy atinado en sus triangulaciones, encontraba con mucha mayor facilidad el camino hacia la puerta contraria. Muy fluido el conjunto colchonero, con Álex Baena en la función de enganche, por delante de la entonada pareja de mediocentros formada por Koke y Barrios. Julián Álvarez erró tras la cabalgada de Giuliano, un auténtico dolor de cabeza para el Betis por su innegociable pundonor, justo después de la mejor ocasión verdiblanca, un ajustado disparo de Abde que desbarató la estirada de Oblak.

El paso de los minutos calmó la dinámica del partido, de menor ritmo en un epílogo de la primera parte que pasaba por la pugna en el centro del campo, con Barrios, Koke o Amrabat en el foco. Parecían contentarse ambos contendientes con el 0-1 al descanso cuando el Atlético golpeó de nuevo a la contra. Tras una acción en la que el Betis reclamó penalti de Le Normand sobre Natan, el conjunto de Simeone se desplegó veloz y Baena puso la guinda con un fantástico golpeo con rosca, que premió los notables 45 minutos iniciales rojiblancos.

Reacción bética

La reanudación mejoró considerablemente al Betis, que notó positivamente la entrada de Lo Celso, y deparó una muy mala noticia al Atlético con la lesión muscular de Barrios, su brújula. El equipo sevillano, sin nada que perder con un encuentro muy cuesta arriba, se volcó y apretó de lo lindo, con un lanzamiento de falta de Abde al larguero y un disparo a bocajarro de Lo Celso ante Oblak especialmente.

Simeone reaccionó refrescando su frente de ataque, aunque ello implicase renunciar a Julián Álvarez con media hora de juego por delante. No pudo invertir la tendencia del encuentro hacia el área atlética, pero lo cierto es que su equipo resistió bien el aluvión verdiblanco, ya inocuo en el tramo final del partido. Pese a la loable reacción bética, en ningún momento peligró el triunfo del Atlético, el primero del curso a domicilio.