Directo | Atlético - Sevilla

LaLiga EA Sports Jornada 11 S01/11 · Árbitro: Francisco José Hernández Maeso
Atlético
16:15h.
0
-
0
Sevilla
Min. 9
ATM
SEV
Colpisa
Sábado, 1 de noviembre 2025, 15:59
7'
Falta de Marcão (Sevilla).
7'
Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
4'
Remate fallado por Isaac Romero (Sevilla) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado izquierdo.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Diego Simeone
4-4-2
Jan Oblak
portero
Marcos Llorente
defensa
José María Giménez
defensa
Dávid Hancko
defensa
Matteo Ruggeri
defensa
Giuliano Simeone
centrocampista
Jorge Resurrección Merodio
centrocampista
Álex Baena
centrocampista
Nico González
centrocampista
Alexander Sørloth
Delantero
Julián Alvarez
Delantero
Matías Almeyda
4-2-3-1
Odysseas Vlachodimos
portero
José Ángel Carmona
defensa
César Azpilicueta
defensa
Marcos do Nascimento Teixeira
defensa
Gabriel Suazo
defensa
Batista Mendy
centrocampista
Djibril Sow
centrocampista
Juanlu Sánchez
centrocampista
Gerard Fernández Castellano
centrocampista
Rubén Vargas
centrocampista
Isaac Romero
Delantero
21,1%
ATM
78,9%
SEV
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|1
|Remates fuera
|1
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|1
|
