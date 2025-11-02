Directo | Barcelona - Elche

Secciones
Domingo, 2 de noviembre 2025, 18:07
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Hansi Flick
4-3-3
Wojciech Szczesny
portero
Jules Koundé
defensa
Ronald Araujo
defensa
Eric García
defensa
Alejandro Balde
defensa
Frenkie de Jong
centrocampista
Marc Casadó
centrocampista
Fermín López
centrocampista
Lamine Yamal Nasraoui Ebana
Delantero
Ferran Torres
Delantero
Marcus Rashford
Delantero
Eder Sarabia
4-1-4-1
Iñaki Peña
portero
Álvaro Núñez
defensa
David Affengruber
defensa
Pedro Bigas
defensa
Adrià Pedrosa
defensa
Marc Aguado
centrocampista
Germán Valera
centrocampista
Martim Carvalho Neto
centrocampista
Aleix Febas
centrocampista
Rafa Mir
centrocampista
André Miguel Valente da Silva
Delantero
0%
BAR
0%
ELC
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
