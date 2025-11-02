El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

LaLiga EA Sports Jornada 11 D02/11 · Árbitro: Miguel Sesma Espinosa

Escudo Fútbol Club Barcelona

FC Barcelona

18:30h.

Elche

Escudo Elche Club de Fútbol
[ALTERNATIVE TEXT]

BAR

[ALTERNATIVE TEXT]

ELC

Jornada 11

Directo | Barcelona - Elche

Minuto a minuto

Colpisa

Domingo, 2 de noviembre 2025, 18:07

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Hansi Flick

4-3-3

Alineación

Wojciech Szczesny

portero

Jules Koundé

defensa

Ronald Araujo

defensa

Eric García

defensa

Alejandro Balde

defensa

Frenkie de Jong

centrocampista

Marc Casadó

centrocampista

Fermín López

centrocampista

Lamine Yamal Nasraoui Ebana

Delantero

Ferran Torres

Delantero

Marcus Rashford

Delantero

Eder Sarabia

4-1-4-1

Alineación

Iñaki Peña

portero

Álvaro Núñez

defensa

David Affengruber

defensa

Pedro Bigas

defensa

Adrià Pedrosa

defensa

Marc Aguado

centrocampista

Germán Valera

centrocampista

Martim Carvalho Neto

centrocampista

Aleix Febas

centrocampista

Rafa Mir

centrocampista

André Miguel Valente da Silva

Delantero

Estadísticas

0%

ELC

BAR

0%

ELC

ELC

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Directo | Barcelona - Elche

Directo | Barcelona - Elche