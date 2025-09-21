Directo | Mallorca - Atlético

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 5 D21/09 · Árbitro: Francisco José Hernández Maeso
Mallorca
16:15h.
0
-
0
Atlético
Min. 51
MLL
ATM
Colpisa
Domingo, 21 de septiembre 2025, 16:08
45'+6'
Final primera parte, Mallorca 0, Atlético de Madrid 0.
45'+4'
Corner,Mallorca. Corner cometido por Marcos Llorente.
45'+3'
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Giacomo Raspadori intentó un pase en profundidad pero Dávid Hancko estaba en posición de fuera de juego.
45'+3'
Falta de Pablo Torre (Mallorca).
45'+3'
Marcos Llorente (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
45'+1'
Falta de Marcos Llorente (Atlético de Madrid).
45'+1'
Johan Mojica (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
45'+1'
El cuarto árbitro ha anunciado 5 minutos de tiempo añadido.
45'
Nico González (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
45'
Falta de Samú Costa (Mallorca).
42'
Remate fallado por Clément Lenglet (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área tras un saque de esquina.
41'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Johan Mojica.
40'
Remate parado por bajo a la izquierda. Nico González (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Koke.
36'
Cambio en Mallorca, entra al campo Pablo Torre sustituyendo a Marash Kumbulla debido a una lesión.
36'
Se reanuda el partido.
35'
El juego está detenido debido a una lesión Marash Kumbulla (Mallorca).
34'
Clément Lenglet (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
34'
Falta de Takuma Asano (Mallorca).
34'
Se reanuda el partido.
31'
El juego está detenido (Atlético de Madrid).
25'
Se reanuda el partido.
25'
El juego está detenido debido a una lesión Nico González (Atlético de Madrid).
24'
El juego está detenido debido a una lesión Antonio Raíllo (Mallorca).
23'
Remate parado. Martin Valjent (Mallorca) remate con la derecha desde fuera del área.
14'
¡Penalti fallado!Julián Alvarez (Atlético de Madrid) ha desperdiciado una ocasión inmejorable de anotar, remate con la derecha parado junto al lado derecho de la portería.
12'
Penalti cometido por Antonio Raíllo (Mallorca) con una mano dentro del área.
12'
Remate rechazado de Dávid Hancko (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
7'
Remate parado. Pablo Barrios (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
6'
Falta de Mateu Morey (Mallorca).
6'
Nico González (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
4'
Falta de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).
4'
Mateu Morey (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
3'
Remate fallado por Nico González (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Giacomo Raspadori con un centro al área tras un saque de esquina.
3'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Leo Román.
3'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Martin Valjent.
1'
Falta de Samú Costa (Mallorca).
1'
Giacomo Raspadori (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Jagoba Arrasate
5-3-2
Leo Román
portero
Mateu Morey
defensa
Martin Valjent
defensa
Antonio Raíllo
defensa
Pablo Torre
Sustituto
Johan Mojica
defensa
Samuel de Almeida Costa
centrocampista
Manu Morlanes
centrocampista
Sergi Darder
centrocampista
Takuma Asano
Delantero
Vedat Muriqi
Delantero
Diego Simeone
4-4-2
Jan Oblak
portero
Marcos Llorente
defensa
Robin Le Normand
defensa
Clément Lenglet
defensa
Dávid Hancko
defensa
Giuliano Simeone
centrocampista
Jorge Resurrección Merodio
centrocampista
Pablo Barrios
centrocampista
Nico González
centrocampista
Julián Alvarez
Delantero
Giacomo Raspadori
Delantero
29,2%
MLL
70,8%
ATM
|0
|Goles
|0
|1
|Remates a puerta
|3
|0
|Remates fuera
|1
|0
|Remates al palo
|0
|1
|Asistencias
|3
|6
|Faltas cometidas
|2
|
