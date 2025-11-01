El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

LaLiga EA Sports Jornada 11 S01/11 · Árbitro: Mateo Busquets Ferrer

Escudo Real Madrid Club de Fútbol

Real Madrid

21:00h.

Valencia

Escudo Valencia Club de Fútbol
RMA

VAL

Jornada 11

Directo | Real Madrid - Valencia

Minuto a minuto

Colpisa

Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:43

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Xabi Alonso

4-3-3

Alineación

Thibaut Courtois

portero

Federico Valverde

defensa

Éder Gabriel Militão Pinheiro

defensa

Dean Huijsen

defensa

Álvaro Carreras

defensa

Arda Güler

centrocampista

Aurélien Tchouaméni

centrocampista

Jude Bellingham

centrocampista

Franco Mastantuono

Delantero

Kylian Mbappé

Delantero

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior

Delantero

Carlos Corberán

4-4-2

Alineación

Julen Agirrezabala

portero

Thierry Rendall Correia

defensa

César Tárrega

defensa

José Manuel Arias Copete

defensa

José Gayà

defensa

Luis Rioja

centrocampista

José Luis García Vayá

centrocampista

Baptiste Santamaría

centrocampista

Diego López

centrocampista

Lucas Beltrán

Delantero

Arnaut Danjuma

Delantero

Estadísticas

0%

VAL

RMA

0%

VAL

VAL

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

Directo | Real Madrid - Valencia