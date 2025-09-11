El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Raúl Asencio, durante un partido del Real Madrid. Afp

Una de las dos víctimas perdona a Raúl Asencio y retira su acusación

La joven de 18 años acepta «las disculpas de forma libre y voluntaria», del futbolista, que sigue teniendo la otra acusación de la víctima menor de edad

C. P. S.

Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:12

Buenas noticias para Raúl Asencio en sus problemas con la Justicia. Una de las dos víctimas que acusaban al futbolista del Real Madrid de revelación de secretos por compartir un vídeo de una relación íntima ha perdonado a Raúl Asencio y ha retira su acusación. Según informó el programa el 'El Partidazo de COPE' «es la víctima mayor, la de 18 años. Entiende que fue un error puntual sin mala intención, le perdona y quiere retirar su acusación contra él».

La víctima ha presentado un escrito al juzgado que lleva el caso señalando que «no quiero que (Raúl Asencio) sea castigado penalmente». Además, en el mismo texto, la joven 18 años señala que «acepto las disculpas de forma libre y voluntaria y expreso mi perdón».

Además, el futbolista del conjunto blanco, en una carta que ha adjuntado a ese escrito la acusación y la defensa, reconoce que se equivocó y ha reparado el daño. «Reconozco que cometí un error. Quiero disculparme expresa e incondicionalmente», escribe. «Reconozco que cometí un error. Quiero disculparme expresa e incondicionalmente», añade el defensa.

Según el Código Penal, «en revelación de secretos el perdón del ofendido sí extingue la acción penal. Lo dice el artículo 201.3», pero el caso contra los excanteranos del Real Madrid por revelación de secretos de tipo sexual sigue abierto.

La otra víctima mantiene la acusación

La víctima que ha perdona a Asencio sí mantiene su acusación contra los otros tres investigados (los futbolistas Andrés García, Ferrán Ruiz y Juan Rodríguez). Sin embargo, sobre Raúl Asencio queda la otra acusación, la de la víctima menor de edad (16 años).

En mayo de 2025 el juez aclaró que excluía a Raúl Asencio del delito de grabación de vídeos de índole sexual que le atribuyó en un primer momento. «No existe ningún indicio de que Raúl Asencio participara en la captación de las imágenes y, por tanto, no cabe atribuirle, ni siquiera provisionalmente, ninguna participación en el posible delito», argumentó el juez en la resolución.

