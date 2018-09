Atlético Griezmann: «En 2016 perdiendo dos finales fui finalista, este año que he ganado tres finales...» Griezmann, con la selección francesa. / Efe El delantero francés habla de su ausencia entre los finalistas del premio The Best COLPISA París Miércoles, 5 septiembre 2018, 11:17

Antoine Griezmann ha sido una de las grandes ausencias entre los tres candidatos al premio The Best. El delantero francés del Atlético habló sobre sus posibilidades de ganar el Balón de Oro, para el que todavía no se conocen los finalistas, en una entrevista en 'L'Équipe'.

Griezmann espera estar entre los tres finalistas poeque «lo comparo con 2016 y este año, para mí, estoy obligado a estar entre los tres. En 2016 perdí dos finales y estuve entre los tres. Esta vez gané tres finales. Entonces, normalmente...», explica Griezmann en la entrevista. A la pregunta de si sería injusto no tener esa recompensa individual, que se concede a final de año al mejor futbolista del año, 'Grizou' respondió: «No injusto. Pero me haría la pregunta de saber qué más puedo hacer».

Sin embargo, Griezmann sí se extraña de que ningún jugador francés figure en la lista de tres finalistas para el premio FIFA al mejor del año, que se concederá el 24 de septiembre en Londres. «Es raro. Y una pena. Es un trofeo que entrega la FIFA, ¿no? Y el Mundial lo organiza la FIFA, ¿no? Ganamos el Mundial y no hay ningún francés», lamentó.

Además, el francés reconoce que piensa en el Balón de Oro y en la posibilidad de conquistarlo. «Lo pienso, sobre todo porque estoy cada vez más cerca», finaliza.