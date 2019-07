Primera Guadalupe Porras Ayuso, la primera árbitra asistente en Primera Guadalupe Porras Ayuso, árbitra asistente de Primera. La asistente extremeña tiene 31 años y lleva 16 temporadas en el arbitraje: «Estoy muy contenta, en una nube» JAVIER VARELA Madrid Martes, 2 julio 2019, 12:57

Guadalupe Porras Ayuso ya es historia de Primera división. La asistente extremeña será la primera árbitra asistente en debutar en la máxima categoría. Con 31 años, debutará esta temporada inscribiendo su nombre en la historia de la competición. «Estoy muy contenta, en una nube. Todos soñamos con estar en Primera División y después de mucho trabajo lo he conseguido. Aún no me lo creo», afirma emocionada Guadalupe.

La asistente de Badajoz tiene 31 años y una amplia experiencia, ya que lleva arbitrando desde los 16 años. La colegiada asistente será la primera mujer en debutar en la máxima categoría y tomará el relevo de Marisa Villa, actual responsable de arbitraje femenino del CTA, que llegó a obtener la categoría pero no debutó por los requisitos físicos.

Tras militar una única temporada en Tercera división, Guadalupe logró ascender a Segunda División B donde estuvo ocho temporadas. Luego ha militado dos años en Segunda División hasta lograr ahora el soñado ascenso a Primera División.

📹 Guadalupe Porras Ayuso será la primera árbitra asistente en debutar en Primera División



Guadalupe, que es internacional desde 2014. fue una de las asistentes de la final de la Copa del Reina del pasado 11 de mayo, que disputaron la Real Sociedad -que se llevó el triunfo- y el Atlético de Madrid, en el estadio de Los Cármenes de Granada.

Hace dos temporadas, se convirtió en la segunda mujer en la historia en asistir a un colegiado en la categoría de plata española, siendo la primera en hacerlo Judit Romano García, en 2014.

En Francia, una árbitra en la Ligue 1

La francesa Stéphanie Frappart será a partir de la próxima temporada la primera árbitra designada para la Ligue 1, la máxima categoría del fútbol en Francia. Ella, junto a Jérémie Pignard, son los únicos árbitros que han ascendido para la temporada 2019-2020.