El clásico Lopetegui: «No es una situación irreversible, ni mucho menos» Julen Lopetegui, durante la rueda de prensa previa al clásico. / Juan Medina (Reuters) «Tenemos un partido suficientemente bonito como para no pensar en otras historias. Estamos centrados en entrenar bien y en llegar con la mejor disposición posible», ha señalado el técnico vasco, alejado del ruido generado a su alrededor JOSÉ MANUEL ANDRÉS Madrid Sábado, 27 octubre 2018, 17:34

Ha querido Lopetegui tratar la previa del clásico como si el ruido generado alrededor del puesto de entrenador blanco no existiese, centrado únicamente en el aspecto futbolístico del duelo de este domingo ante el eterno rival. «Tenemos un partido suficientemente bonito como para no pensar en otras historias. Estamos centrados en entrenar bien y en llegar en las mejores condiciones al partido», aseguró el técnico en la rueda de prensa previa al partido en el Camp Nou.

«Estoy centrado únicamente y exclusivamente en ayudar a mi equipo. Este equipo tiene capacidad para dar la vuelta a una situación que no es irreversible, ni mucho menos. Estamos en el mes de octubre», precisó el entrenador antes del último entrenamiento previo al clásico en Valdebebas.

A la pregunta de si el partido de este domingo es el más importante de su carrera hasta el momento, Lopetegui evitó tildarlo de esta manera, aunque valoró su importancia. «Un Barcelona-Madrid no tiene parangón en relevancia. Claro que es el partido de más expectación y nivel que yo he entrenado», señaló.

«En un partido de este nivel las claves son muchas. La primera el fútbol, atacar y defender bien. Hay muchos pequeños detalles, no cometer errores, ser eficaz. Aunque también el aspecto emocional y la actitud son importantes», reconoció.

Respecto a la ausencia de Messi, aseguró que enfoca el partido pensando sólo en su equipo, en sus «virtudes» y en «potenciarlas al máximo, independientemente del nivel del rival y al margen de que esté un jugador o no».

Situación delicada

El técnico vasco quiso pasar de puntillas sobre la delicada situación actual, pero tuvo no obstante un pequeño encontronazo con algunos de los periodistas presentes en la rueda de prensa. «Son situaciones que favorecen mucho vuestro trabajo y muy poco el nuestro. Vosotros veis el fútbol desde una orilla, nosotros desde otra y nuestros intereses no coinciden. Tengo un 100% de energía y no voy a gastar ni un 0,1 en contestar a esas preguntas», respondió tras ser cuestionado sobre su continuidad en el banquillo blanco.

«Ellos confían en mi y yo confío todavía más en ellos. Estamos trabajando bien y duro, con ganas de dar una alegría a nuestra afición. Vamos con la máxima ilusión y ambición. Hemos hecho cosas buenas que no han tenido reflejo en resultados pero sí en ocasiones de gol y juego», señaló respecto a su relación con la plantilla y el rendimiento del equipo en este complejo momento. En concreto, alabó la labor del capitán, Sergio Ramos: «Es nuestro capitán y ejerce perfectamente. Hay buenos capitanes y grandes capitanes, Sergio es de los segundos».

Confirmó también la presencia del segundo capitán de la plantilla. «Marcelo tuvo un golpe que le obligó a salir del campo pero está bien, ha entrenado con normalidad y pensamos que va a estar disponible», explicó el entrenador madridista, que dejó en el aire la inclusión de Isco en el once blanco. «Sale de un periodo de inactividad y mañana veremos cuál es la alineación», señaló. Respecto las dudas en el lateral derecho, con la lesión de Carvajal y la ausencia de Odriozola en el partido de Champions ante el Viktoria Pilsen en favor de Lucas Vázquez, no quiso desvelar sus planes, aunque aseguró tenerlo claro.