Javier Tebas, presidente de la Liga, en un acto EP

Tebas: «El fútbol español ha perdido una oportunidad para avanzar»

El presidente de LaLiga reacciona a la cancelación del partido en Miami y apunta a los responsables

Javier Varela

Javier Varela

Miércoles, 22 de octubre 2025, 09:07

Comenta

Javier Tebas dio su opinión sobre la cancelación del partido de Miami nueve horas después de hacerse público. El presidente de LaLiga Javier Tebas lo hizo a través de un comunicado en X bajo el título «una oportunidad perdida para el fútbol español». En el mismo denuncia «la visión cerrada y provinciana» que ha impedido que el duelo entre el Villarreal y el Barça se dispute en el Hard Rock Stadium de Miami el próximo 20 de diciembre y advierte que «las verdaderas tradiciones del fútbol europeo se ven amenazadas por decisiones de las instituciones que lo gobiernan, que año tras año destruyen las ligas nacionales».

Además, avisa que LaLiga «seguirá trabajando, con rigor y convicción, para que el fútbol español siga siendo competitivo, haciendo frente a quienes pretenden destruirlo».

El presidente de la patronal no duda en denunciar que se apela a la «integridad de la competición» desde quienes llevan años cuestionando esa misma integridad, presionando a árbitros, a gobernantes, construyendo relatos distorsionados o utilizando la presión política y mediática como herramienta deportiva».

En cualquier caso, Tebas sale señalado por este fracaso en una de sus mayores iniciativas tras no contar con el respaldo de los demás clubes, reflejado en los primeros 10 segundos no disputados de cada partido de la pasada jornada. El presidente de LaLiga insiste en que «seguiremos intentándolo, esta vez estuvimos muy cerca». El proyecto de Miami se suspende por ahora, pero Tebas tratará de encontrar la manera para terminar llevándolo a cabo.

