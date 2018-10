Jornada 8 Valverde: «No sé si a Vidal le enfada el juego o un accidente doméstico» Ernesto Valverde, en rueda de prensa. / Efe El técnico, que avisa que Londres no cambia nada, aclara que el chileno no le ha comentado nada tras su emoticono y añade que «Messi está mentalizado para todo» P. RÍOS Barcelona Sábado, 6 octubre 2018, 18:23

Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona, analizó el partido de Mestalla, que consideró «de Champions» y explicó que la victoria en Wembley ante el Tottenham no ha modificado su plan. «No cambia nada. Sabemos que este es uno de los grandes partidos de la Liga, independientemente de lo del otro día», advirtió antes de recordar el ambiente de Mestalla. «Hace el partido peligroso, la historia que hay detrás de él, ya que hay mucha carga emocional. El año pasado empatamos al final. Ellos están en una situación en la que no ganaron en casa, pero están en champions. Al principio de curso sabes que te la estás jugando en ese estadio. Vamos viendo el campeonato por tramos. Luego de este vendrá un tramo duro en Liga y Champions».

Analizó un poco el juego del Valencia, al que entrenó antes de regresar al Athletic: «Tiene un 4-4-2 marcado. Es un equipo casi invulnerable por dentro y con un gran contraataque. Será un partido difícil, como siempre. Ya nos costó el año pasado. En Liga empatamos y en casa sufrimos hasta el final», recordó antes de adelantar si jugará con el mismo once de Londres: «Ya veremos. Partido diferente y situación diferente. Ya lo tengo valorado, pero no lo voy a decir porque el rival tampoco lo dice».

Txingurri se mostró algo incrédulo con las supuestas mejorías en función de si se usa el 4-4-2 o el 4-3-3. «Me gusta el sistema con el que ganemos y ninguno lo garantiza. Nosotros siempre jugamos igual. Metemos gente dentro para dominar el partido. Y de ahí a jugar por fuera», dijo antes de reflexionar sobre la rapidez con la que algunos cambian su percepción en función de los resultados. «El fútbol no es matemática. Somos los mismos, los mismo jugadores, el mismo entrenador y la misma manera de jugar. A veces hay un error puntual y luego hay que remontar. Hay muchas circunstancias», insistió antes de negar que la clave para poder conseguir un éxito en la Champions pase por centrarse en un solo objetivo. «Yo creo que no es posible. Nuestro objetivo es ser mejores todos los días y eso significa ganar la Liga».

El técnico se detuvo en varios nombres propios como Arthur -«un jugador que hay que tener en cuenta, da control y posesión»-; Luis Suárez -«contamos con él, estuvo recuperándose y es un jugador al que hay que cuidar»-; Messi -«le veo parecido (corriendo en los partidos). Quizá en Champions el ritmo es más alto y se nota en todos los jugadores. Está mentalizado para todo; -Piqué -«no ha parado y podríamos salir con dos centrales zurdos o un marcador. No lo he cambiado, pero no voy a decir si lo sentaré en Valencia. Es el único diestro y seguro que tendrá que descansar»; Dembélé - «tiene un gran talento con el balón. Es joven y estás en un equipo como el Barça estás obligado a aprender. Pero no sólo él, sino también los veteranos» y por último Arturo Vidal. El chileno, tras el triunfo en Wembley, subió un emoticono de enfado aunque no quedó claro si era por algo que pasó en el campo o por los pocos minutos que jugó. «Somos un equipo y eso es una evidencia. No me ha dicho nada. No sé si está enfadado por el partido o por un accidente doméstico».