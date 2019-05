Jornada 38 Zidane: «No es que no queramos, es que no podemos» Zidane da instrucciones durante el partido del Real Madrid ante el Betis. / Afp «Lo mejor que nos puede pasar es que esto se acabe», señala el marsellés, que sigue sin confirmar las salidas de Keylor Navas y Bale NACHO CABALLERO Madrid Domingo, 19 mayo 2019, 14:55

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, se mostró contrariado tras la derrota de su equipo por 0-2 en el último partido de Liga ante el Betis. «Claramente además es que no podemos, no que no queramos», dijo en referencia al nivel mostrado esta temporada.

«Lo mejor que nos puede pasar es que esto se acabe. Ya estamos pensando en el futuro, en la próxima temporada. Es complicado porque cuando quieres intentarlo y no sale ni una mínima cosa... Es justo porque al final hay que aceptar como ha sido la temporada, mala, y la tenemos que tener muy presente para el futuro», reconoció el técnico del conjunto blanco.

Acerca de la siguiente campaña, muy importante en los mensajes del francés desde que volvió al banquillo del Real Madrid y de la cual no podía comentar nada hasta finalizar la actual, auguró un gran cambio en la plantilla: «Vamos a descansar bien y vamos a poder en la temporada que viene, además bien. No te digo que ganemos todo, pero vamos a prepararla bien para hacer una buena temporada, eso seguro. Ahora no hay excusas ni tampoco las buscamos».

Sobre las más que posibles despedidas de Keylor Navas y Gareth Bale en el Santiago Bernabéu, Zidane se mantuvo cauto y frío, y no dio más pistas sobre el futuro de ambos: «No hay que decir de ninguno de los jugadores que es el último partido. Ahora vamos a ver que va a pasar».