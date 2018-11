Fútbol | Copa Libertadores Un océano de vergüenza hasta Cantabria Hinchas de River frente a la policía el sábado, después de que el partido fuese pospuesto. / AFP Varios argentinos que viven en la región relatan sus impresiones sobre la violencia que rodeó el River-Boca | La expectación por el partido de vuelta de la Copa Libertadores se ha transformado en una gran tristeza por la imagen dada al resto del mundo MARCO GARCÍA VIDART Santander Martes, 27 noviembre 2018, 07:49

Incredulidad. Y también 'bronca', como dicen allí, ante el temor de que el mundo piense que todos los argentinos sin excepción son una banda de cafres. Pero sobre todo tristeza. Mucha tristeza. Varios argentinos que viven en Cantabria pasaron de la expectación máxima por el partido de los partidos, ese choque de vuelta de la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors, a la decepción más absoluta. Porque los ojos del mundo estaban puestos en su país. Las pedradas al autobús de Boca, aficiones exaltadas casi al límite... El fútbol dio al mundo que nadie quería ver. Y lo malo es que, según parece, el problema va para largo.

Juan Zabalegui | Jugador de rugby «Una oportunidad perdida como sociedad»

El pasado jueves, en las páginas de esta sección, Juan Zabalegui posaba junto a su compañero de equipo Carlos Barros. Los dos relataban cómo se vivían partidos así en Argentina. Uno -Juan- hincha de Boca y Carlos, de River. Zabalegui no puede estar más decepcionado con lo que se ha visto. «Fue muy triste. Ha sido una oportunidad perdida como sociedad para demostrar que no estamos tan mal». El apertura del Aldro Energía Independiente lamenta de que «por no más de 20 personas, se complica todo». Lamentablemente, «en Argentina no se ve el fútbol sólo como un deporte». Lo que se jugaba era «muy importante», pero no para tratar a los jugadores «como se les trató». En contraposición al fútbol, Juan pone a su deporte. «A diez kilómetros del Monumental, se jugaba la final del Torneo de la URBA. Hindú frente a Alumni. Más de 5.000 hinchas de cada club en la misma grada. Y ni un solo policía. Y tampoco ningún problema». Para mal, este River-Boca va a ser «algo histórico. Desgraciadamente».

Iohana Ayala | Periodista «Es un reflejo de la crisis económica en Argentina»

Iohana Ayala tampoco duda en calificar con mucho pesar lo ocurrido en Buenos Aires. «Sinceramente, sí es una vergüenza lo que sucedió. Por la autoridad de la policía, la política, los clubes que a veces son los que controlan las barras bravas...». Pero en su opinión, en el fin de semana vivido en torno al Monumental de Buenos Aires subyace algo más profundo. «Lo ocurrido es algo que refleja la crisis económica que hay en Argentina, de la cual nadie está hablando. Y en el fútbol, que es una vía de escape para los argentinos, se ven reflejadas estas cosas. Como los españoles salen de bares, nosotros vamos a jugar o a ver partidos de fútbol». Ayala estima que «sí hay un problema de cara a la sociedad con el fútbol», pero también hay un «claro problema de crisis económica», que está desembocando en una «situación crítica» en el país.

Walter Aguirre | Pintor «La sociedad argentina está muy enferma»

Exfutbolista de Lanús hasta que se fue de Argentina, Aguirre no puede ser más duro con lo que pasó con el River-Boca. «Vergüenza es poco lo que sentimos los hinchas que amamos este deporte... Y más estando fuera de nuestro país viendo lo ocurrido no solo ayer, sino lo que viene ocurriendo hace muchos años». La culpabilidad, según Aguirre, está muy repartida. «Tanto los políticos, la Justicia y los dirigentes de los clubes son los culpables de lo que ocurre... Son los que apañan y utilizan a los barras. Los utilizan para todo. Los políticos para hacer las huelgas y manifestaciones; los dirigentes de clubes, a la hora de tener que echar a un entrenador (les abren la puerta para ir y apretar al entrenador para que renuncie)». Aguirre es más que pesimista sobre su país. «En general la sociedad argentina está muy enferma. Una vez alguien dijo una frase muy acertada: 'Argentina es un país para extrañar, no para vivir'». Y concluye con una frase lapidaria sobre lo visto el fin de semana en Buenos Aires: «Teníamos la oportunidad de mostrarle al mundo lo que somos y nos salió a la perfección».

María Azul Ragghianti | Jugadora de hockey «Solucionar esto es un trabajo de todos»

Apenas lleva tres meses en Santander. María Azul Ragghianti juega al hockey en el Sardinero. Profesora de Educación Física, le encantan todos los deportes. También el fútbol. Bonaerense, es de Boca. «Vivo con otra amiga aquí en Santander. Y a las dos nos ha llenado de vergüenza lo que hemos visto. No podemos creer a lo que ha llegado la sociedad argentina. No tiene ningún tipo de justificación». A ese sentimiento de tristeza se une el de vergüenza, «por la gente que me está preguntando por qué pasa esto en Argentina. Y no tengo explicación». María Azul teme que se coja la parte por el todo. «De que piensen que todos los argentinos somos unos salvajes». La bonaerense reconoce que, como argentina, juega con «pasión» a su deporte, el hockey. «Pero se transmiten valores opuestos a lo que transmite ahora el fútbol. Dentro de la cancha somos rivales, pero fuera, amigos».

La jugadora del Sardinero cree que la solución al problema de la violencia en el fútbol de su país no está próxima. «Harán falta años. Y será con educación y cultura, inculcándoselas a los más pequeños. Solucionar este problema debe ser un trabajo de todos. No basta echarle la culpa a los políticos. Será un trabajo difícil y de mucha gente comprometida».

Tristán Mozimán | Entrenador de rugby «Ocurre porque detrás del fútbol hay mafias»

El entrenador del Aldro Energía Independiente vivió el fin de semana en su país «desde la distancia y con una mezcla de vergüenza y tristeza. Lo que debería haber sido una fiesta del fútbol y una oportunidad para vivir esa fiesta en paz, al final cobraron protagonismo los mismos desubicados de siempre». El 'Chucho' resalta que los violentos que echaron al traste el River-Boca «son una parte de la sociedad argentina, no toda». Y resalta el comportamiento que su jugador, Juan Zabalegui, apuntaba sobre la final de la URBA en el rugby. «Ese es el país en el que me gustaría vivir. Donde los valores del respeto, la educación y el civismo estén más allá de jugar y perder una final».

Mozimán cree que hay un factor que explica todo lo acontecido. «Detrás del fútbol argentino hay una mafia de verdad: corrupción, drogas, venta de entradas... E intereses políticos». El entrenador del Aldro Energía apunta que a un jefe de los barras bravas de River, la policía le incautó 300 entradas «y siete millones de pesos» -más de 150.000 euros-. «Todo lo que rodea al fútbol argentino es mafia. Y eso es lo que genera todos los problemas». A la vez, una política en los años de gobiernos kirchneristas en la que «la educación se dejó a un lado» y que la policía «no tiene autoridad» para detener o reducir a alguien son otros factores que contribuyen al problema.

Verónica Ceretani | Ama de casa «No hemos enseñado el corazón, sino la barbarie»

Tras 16 años en Cantabria, Verónica aún se acuerda de los clásicos en Argentina. «Hace 20 años, ya eran peligrosos». Pero la violencia en el fútbol argentino ha ido creciendo progresivamente «hasta la exageración». En su opinión el fútbol, «donde la gente va a desestresarse de todos sus problemas», consintió en demasía a las barras bravas. «Y eso se ha salido de madre». El River-Boca debía mostrar al mundo «la cara buena de mi país y no hemos enseñado el corazón, sino la barbarie». A pesar de que vivir un partido de fútbol en Argentina es «emocionante», Verónica pide actuar con contundencia. «No va a quedar otra que jugar partidos a puerta cerrada. Esta final debería haber sido así». Porque al igual que otros compatriotas, es pesimista. «Creo que no va a ser nada fácil arreglarlo», ya que la violencia ha surgido «de la suma de problemas sociales, culturales, económicos y políticos que vive el país».

Una reunión en Paraguay tratará de definir una nueva fecha La larga final de la Copa Libertadores entre los rivales históricos argentinos Boca Juniors y River Plate, afectada por graves hechos de violencia, hará una escala hoy en la sede de la Conmebol para intentar definir una nueva fecha del suspendido duelo decisivo, pero nada está garantizado. La antesala de la reunión prevista para hoy por la mañana en Asunción entre los presidentes de Boca, Daniel Angelici, de River, Rodolfo D'Onofrio y el de la Conmebol, Alejandro Domínguez, está plagada de conjeturas, rumores, presiones y acusaciones cruzadas. El mundo del fútbol estaba atento a la inédita superfinal, pero el escándalo dejó al descubierto la violencia generalizada en el fútbol argentino. El ataque con piedras y palos contra el autobús que trasladaba al plantel de Boca al Monumental, que obligó a suspender el superclásico, se produjo con la presencia en el estadio del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, una mala señal para un país que se propone como sede principal para organizar el Mundial-2030 junto a Uruguay y Paraguay. Boca está firme en el reclamo de que le sean otorgados los puntos en la revancha de la final por la agresión con palos y piedras al autobus que trasladaba a su plantel el sábado al estadio Monumental y que obligó a suspender el encuentro dos veces el fin de semana, tras un empate en la ida (2-2).