Fútbol | Primera división

Pablo Torre busca su sitio

El Mallorca visita hoy al Betis con una convocatoria de la que forma parte el cántabro, que se ha caído del once titular en las últimas jornadas con los bermellones

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Domingo, 2 de noviembre 2025, 08:04

El aterrizaje de Pablo Torre en el fútbol profesional parece no haberse completado aún. El cántabro, pese al talento que lleva en sus botas, no ... acaba de afianzarse en un sitio. Tenía pinta de que este año, en Mallorca, sí. Que era su momento. Pero el camino se ha torcido y el mediapunta de Soto de la Marina ha perdido la titularidad en las últimas jornadas. Hoy (21.00 horas) el Mallorca visita al Betis, con el cántabro de nuevo en la convocatoria y la duda de si estará en el once titular o no.

