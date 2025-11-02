Pablo Torre busca su sitio

El aterrizaje de Pablo Torre en el fútbol profesional parece no haberse completado aún. El cántabro, pese al talento que lleva en sus botas, no ... acaba de afianzarse en un sitio. Tenía pinta de que este año, en Mallorca, sí. Que era su momento. Pero el camino se ha torcido y el mediapunta de Soto de la Marina ha perdido la titularidad en las últimas jornadas. Hoy (21.00 horas) el Mallorca visita al Betis, con el cántabro de nuevo en la convocatoria y la duda de si estará en el once titular o no.

Cuando el club balear pagó al Fútbol Club Barcelona unos cinco millones de euros por la mitad de los derechos del jugador, la apuesta por un futbolista destinado a ser titular y elevar el nivel de la plantilla era clara. Jagoba Arrasate le dio un puesto en el once en los cuatro primeros encuentros de Liga. Y, a partir de ahí, ha empezado la intermitencia. Suplente ante el Atlético de Madrid, disputó el partido completo frente a la Real Sociedad. Banquillo contra el Alavés y en la hoja de alineaciones en San Mamés. En los dos últimos encuentros, apenas ha jugado 39 minutos de los 180 posibles. Y su titularidad entre semana en la eliminatoria de Copa del Rey ante el Sant Just, de la Tercera División catalana, tampoco es una buena señal.

En lo numérico, su rendimiento no está siendo bueno. En los diez encuentros de campeonato de Primera División disputados esta temporada, el único logro ha sido una asistencia –en el Santiago Bernabéu, frente al Real Madrid, con gol de Muriqi–. De momento, no ha visto portería.

En Mallorca siguen esperando la mejor versión del cántabro, apoyado en los destellos que le llevaron a la primera línea balompédica y que dejó ver en sus contadas apariciones con el Barcelona, pero Arrasate parece que se está cansando de esperar.

Pablo Torre pudo irse a otros equipos. De España o de Europa, como el Ajax o el Olimpique de Marsella, pero eligió Mallorca porque veía factible ser titular, porque esa continuidad se antoja el único ingrediente posible para explotar de una vez. Sin embargo, la intermitencia ha vuelto a su vida.

Arrasate ya le ha colocado en varias posiciones en lo poco que va de campaña. De mediapunta, partiendo desde la izquierda o incluso en el doble pivote. El míster sigue confiando en que el chaval tiene algo que los demás no tienen. «Seguro que puede dar más. Es un jugador nuevo, viene de un contexto diferente, de equipos dominadores, y el Mallorca es distinto. Se está adaptando bien, tiene buena predisposición y hoy nos ha ayudado. Se ofrece, ha insistido, nos ha dado claridad. El miércoles tendrá más minutos y poco a poco veremos su mejor versión. Eso sería buena noticia para todos, y no solo depende de él, también de mí y de los compañeros», dijo el técnico bermellón tras el último encuentro liguero.

Es evidente que no es lo mismo formar parte del ataque del Barcelona que del Mallorca, pero la comparativa da para sacar alguna que otra conclusión. En su última temporada en el equipo culé, jugó catorce encuentros. En total, 421 minutos. Y en ellos, anotó tres goles y dio cuatro asistencias. En Palma, en 515 minutos una única asistencia.

Desde que lideró el ascenso del Racing a Segunda División, Pablo Torre no ha tenido suerte. En cuatro temporadas ha disputado 59 partidos entre Liga y Liga de Campeones. De ellos, únicamente 16 como titular. En el Barcelona, Xavi no cumplió sus promesas y a Hansi Flick tampoco le convenció. Eso y que las penalizaciones económicas por partidos disputados pesaron demasiado en el club de las palancas. Yen su cesión al Girona, Míchel tampoco se contentó con el rendimiento de un futbolista que solamente disputó cuatro partidos como titular.

En un par de meses se abre el mercado invernal de fichajes y el racinguismo volverá a suspirar por su retorno. Pero el chaval sigue buscando su éxito en la élite. Tal y como el dijo, ahora no es el momento del Racing. Si José Alberto y los suyos logran el ascenso... Pues ya se verá.