Los jugadores del Textil celebran uno de los goles en el partido de ida. Javier Rosendo

El partido «más importante» del Textil

El equipo cántabro viaja a Galicia, para defender su ventaja de 2-1 ante el Negreira, en busca de entrar en la Copa y recibir en casa a un Primera División

José Compostizo

José Compostizo

Cabezón de la Sal

Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Llegó el gran día para el Textil Escudo. La expedición del equipo blanquinegro partió ayer a las cinco de la tarde desde Cabezón de ... la Sal con dirección a A Coruña, para enfrentarse hoy a partir de las 17.30 horas, al Negreira en el partido. Así, sin explicaciones ni calificativos. El choque más importante de la historia del club: el encuentro de vuelta de la eliminatoria previa de la Copa del Rey, que puede poner la alfombra roja a que un rival de Primera División –de los que no disputa la Supercopa– visite el Juan María Parés.

