El partido «más importante» del Textil

Llegó el gran día para el Textil Escudo. La expedición del equipo blanquinegro partió ayer a las cinco de la tarde desde Cabezón de ... la Sal con dirección a A Coruña, para enfrentarse hoy a partir de las 17.30 horas, al Negreira en el partido. Así, sin explicaciones ni calificativos. El choque más importante de la historia del club: el encuentro de vuelta de la eliminatoria previa de la Copa del Rey, que puede poner la alfombra roja a que un rival de Primera División –de los que no disputa la Supercopa– visite el Juan María Parés.

El conjunto que dirige Gerardo Llano, que hizo noche en Santiago de Compostela y que estará acompañado por unos 200 seguidores, busca hacer valer el resultado del encuentro de ida en casa el pasado sábado (2-1). Pese a la ventaja, la misión no será fácil.

Los de Cabezón buscarán marcar un gol, lo que complicaría ya mucho al Negreira dar la vuelta a la eliminatoria, pero tanto entrenador como jugadores son conscientes del potencial del rival, un equipo que llegó a jugar en Segunda Federación, aunque en el partido de ida los escudistas durante muchos minutos fueron superiores al cuadro gallego, no obstante son conscientes del mayor potencial del rival.

Las claves Expedición Unos 200 aficionados cántabros acompañarán a su equipo, que hizo noche en Santiago de Compostela Objetivo Marcar un gol que afiance la ventaja obtenida en Cabezón puede ser la clave de la eliminatoria

Este año, el Textil Escudo, mantiene su buen nivel en el arranque de la Preferente y en los tres partidos que ha disputado ha ganado dos y empatado uno, en su intento de regresar de nuevo a Tercera RFEF. Pero lo de hoy es un reto inminente. Su rival, el Negreira, que milita en la misma categoría, tras cuatro jornadas disputadas reside en la quinta plaza, con siete puntos, fruto de dos triunfos, un empate y una derrota. «Es un equipo muy físico, con jugadores que llevan mucho jugando juntos y se conocen muy bien. Espero un partido de dificultad máxima», explica Gerardo Llano, entrenador del Textil. Además, dice el técnico, «el campo es de hierba natural, con buenas dimensiones y dan lluvia durante todo el domingo por lo que espero que se ponga rápido. Ellos tienen muy claro cómo jugar. Atrás son duros y arriba tienen buenos jugadores», añade.

Otro de los factores que tendrá a su favor el cuadro gallego es el apoyo incondicional de su afición. «Normalmente van al campo unas 400 personas, pero calculamos que para este encuentro meterán unos mil. Eso lo contrarrestaremos con los aficionados que nos acompañaran y con la ilusión que llevamos todos a este partido». En lo estrictamente deportivo, el entrenador analiza cuál puede ser uno de los factores clave del encuentro: «Lo primero y más importante es que las empresas han dado el día libre a los jugadores que trabajaban, así que va la plantilla al completo». Y sobre la eliminatoria, define que «tenemos que ser capaces de controlar los nervios mejor que ellos y saber jugar sin prisas y sin ansiedad. Si somos capaces de eso y de estar tranquilos y hacer las cosas como las estamos haciendo hasta ahora, tendremos nuestras opciones».

El conjunto de Cabezón de la Sal tiene motivos para creer. Pese a estar en Preferente, su plantilla es muy compensada, con futbolistas con experiencia en Segunda Federación y Tercera, como son Perujo, Héctor Marcos, Pablo Cano o Comendador. «Son jugadores curtidos en muchas batallas; no creo que nos tiemblen las piernas», dice el técnico de Colombres.

«Es el partido más importante de nuestra historia», reconoce Luis Rábago, presidente del Textil Escudo. El máximo mandatario ha prometido una prima económica a sus jugadores en caso de ganar, aunque la verdadera motivación para la plantilla es poder medirse a un equipo de máximo nivel y a jugadores que ven semana tras semana por la televisión.