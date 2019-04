Hospitalizado en París Pelé mejora de su infección urinaria Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé. / Christian Hartmann (Reuters) El que fuera elegido como mejor futbolista del siglo XX por la FIFA tuvo que ser ingresado el martes COLPISA / AFP PARÍS Jueves, 4 abril 2019, 21:09

Pelé, hospitalizado en París por una infección urinaria, está «mejorando», aunque aún no tiene previsión de alta, ha afirmado este jueves una fuente próxima al exfutbolista.

«Todo bajo control. Siempre mejorando», ha afirmado el allegado al brasileño, que acompaña a Pelé, de 78 años, en la capital francesa. Al ser interrogado si los médicos ya han dado alguna previsión de alta, ha respondido: «Todavía no». Pelé fue internado después de un acto publicitario el martes junto al joven prodigio francés Kylian Mbappé, campeón del Mundial de Rusia 2018 a los 19 años.

La salud de 'O Rei', único jugador en la historia en ganar tres Mundiales (1958, 1962 y 1970), se ha deteriorado en los últimos años, lo que ha generado preocupación entre sus seguidores. Edson Arantes do Nascimento, conocido mundialmente como Pelé, incluso ha aparecido en público en silla de ruedas o con un andador en algunas ocasiones. Como consecuencia de su débil salud, no pudo encender el pebetero olímpico en los Juegos de Río 2016. «En ese momento, no estaba apto físicamente para participar en la inauguración de los Juegos», dijo entonces, afectado por fuertes dolores en la cadera.

El mundo del fútbol ya contuvo la respiración en noviembre de 2014 cuando Pelé fue internado en cuidados intensivos en un hospital tras una infección urinaria grave que le obligó a someterse a diálisis.

Estrella del Santos y de la selección brasileña, Pelé es considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Fue elegido entre los mejores atletas del siglo XX por el Comité Olímpico Internacional en 1999 y designado como mejor futbolista del siglo XX un año después por la FIFA.