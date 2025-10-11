El Racing pierde el liderato después de firmar un empate sin goles en Madrid Las verdiblancas son incapaces de hacerse con los tres puntos ante un equipo que no conoce la derrota como local

El Racing pierde el liderato de Segunda RFEF después de empatar a cero en casa del Madrid CFF B. El equipo verdiblanco, pese a ser superior en la mayor parte del encuentro, fue incapaz de hacerse con los tres puntos ante un equipo que no conoce la derrota como local.

Arrancó el encuentro con las racinguistas decididas a llevar el control de la posesión, mientras las madrileñas optaban por esperar en campo propio y, cuando se hacía con el esférico, buscar en largo a sus jugadoras más ofensivas. Sin embargo, las ocasiones se le resistían a ambos conjuntos y la mayor parte de juego se disputaba en la medular.

Se fue imponiendo poco a poco el equipo Manu Ortiz y, a los 29 minutos de juego, disfrutó de la primera llegada peligrosa a área local. Xesca cedió a Jimena al punto de penalti, pero una defensora local impidió el remate.

Cinco minutos después, una de las ocasiones más claras del partido tras un lanzamiento de Miriam, pero la meta madrileña atrapó el balón en una buena intervención. Continuó con serios problemas el Madrid CFF B, incapaz de pisar el área rival y achicando en tareas defensivas las llegadas del equipo verdiblanco.

Parecía que el Racing, que tenía una jugadora más tras la expulsión de Ana María, tenía el encuentro dominado pese a no haber visto portería, pero a medida que se fue acercando el final del primer tiempo los jugadores madrileñas despertaron para acercarse poco a poco a área rival, pero sin claras ocasiones.

No varió el guión al inicio del segundo tiempo. El Racing tomó el control, y tras unos primeros minutos en los que no encontró espacios entre el bloque rival, por fin llegaron las ocasiones.

Primero se anuló un gol a Irene y a renglón seguido, Nerea, pudo desnivelar el marcador, pero el disparo de la delantera le atrapó Nuria.

Parecía que el gol iba a llegar muy pronto, pero al Racing, pese a estar completamente volcado sobre la portería del Madrid CFF B, se le escapó la oportunidad de mantener el liderato y se tuvo que conformar con un empate que sabe a poco.