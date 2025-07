Enemigos íntimos rumbo a semifinales del Mundial de Clubes

Óscar Bellot Madrid Viernes, 4 de julio 2025, 16:53 Comenta Compartir

Real Madrid y Borussia Dortmund volverán a verse las caras este sábado en Nueva Jersey con el pase a semifinales del Mundial de Clubes en juego. El torneo planetario pone nuevamente frente a frente a dos enemigos íntimos que han convertido sus duelos en un hábito. La Champions, que les citó por primera vez en las semifinales del curso 1997-98, ha marcado la relación entre dos entidades que mantienen un diálogo fluido en los despachos, pero que han dejado innumerables capítulos para el recuerdo con los pleitos que han librado sobre el césped.

La final de la Champions celebrada el 1 de junio de 2024 en Londres supuso el punto culminante dentro de la larga serie de rencillas que comenzó con aquel litigio disputado el 1 de abril de 1998 en un Santiago Bernabéu que asistió atónito al desplome de la portería situada en el fondo sur del estadio con el que se abrió un cruce que preludió la consecución de la ansiada Séptima por parte de los blancos un mes después en Ámsterdam, y que tiene como episodio más reciente el triunfo cosechado este mismo curso por el entonces equipo de Carlo Ancelotti sobre el conjunto que dirigía el exmadridista Nuri Sahin merced a una remontada que cocinó Vinicius con un 'hat-trick' en la segunda parte.

Mucho han cambiado las cosas desde aquella noche de finales del pasado mes de octubre tanto en la escuadra española como en el bloque germano. Ni Carletto está ya en el banquillo merengue ni Sahin en el del equipo renano, devorados ambos técnicos por unos resultados que no estuvieron a la altura de las expectativas de sus superiores. El turco cayó en enero, con el Dortmund defenestrado en la Bundesliga aunque vivo todavía en una Champions de la que acabó despidiéndole el Barça en cuartos de final, ya con el exinternacional croata y ex del Bayern de Múnich Niko Kovac a los mandos. El italiano sucumbió en mayo, cuando el cierre de una Liga en la que el Real Madrid no pudo revalidar el título conquistado la campaña anterior permitió que el club que preside Florentino Pérez consumase un despido que estaba cantado desde que el Arsenal diese pasaporte a los blancos también en cuartos de final de la máxima competición continental.

El testigo de Ancelotti lo recogió Xabi Alonso, precisamente el hombre que consiguió acabar en 2024 con la hegemonía del Bayern de Múnich en la Bundesliga, tras las fútiles intentonas protagonizadas durante los once años que duró la tiranía ininterrumpida de los bávaros por parte de un Dortmund que lleva desde 2012 sin campeonar en Alemania. Desde entonces han desfilado diez técnicos por el banquillo aurinegro. Ninguno ha sido capaz de alcanzar la cota que holló el tolosarra.

Mbappé aprieta a Gonzalo

Ahora Xabi Alonso afronta su primera escalada con el Real Madrid y para ello debe coronar un nuevo puerto este sábado superando al Dortmund en un encuentro que pilla al Real Madrid con buenas sensaciones. Los blancos han ido de menos a más en el Mundial de Clubes, que abrieron con un gris empate frente a Al Hilal, pero en el que están dando pasos firmes a la hora de implementar las ideas de su nuevo míster. El contundente triunfo frente al Salzburgo en el cierre de la fase de grupos, fraguado con el sistema de tres centrales que Xabi impulsó en el Leverkusen, tuvo continuidad con una sólida victoria ante la Juventus en octavos, duelo que supuso la vuelta a la acción de Mbappé al tiempo que refrendó la estrella de Gonzalo.

Con el francés algo más rodado, pero cogiendo aún ritmo y tono muscular tras la gastroenteritis que le dejó fuera de la primera fase, Xabi Alonso deberá elegir entre mantener de inicio al canterano o devolverle todos los galones de entrada a Mbappé, que se encuentra a un solo tanto de igualar su campaña más prolífica en la faceta goleadora, los 44 que marcó en su última temporada con el PSG.

Treinta y siete dianas contabiliza en lo que va de curso Serhou Guirassy, al que le ha bastado una campaña para convertirse en el líder ofensivo del Dortmund. Internacional sub-16, sub-19 y sub-20 con Francia, acabó decantándose por representar a Guinea, el territorio de sus ancestros, a nivel absoluto. Tampoco los grandes clubes de su país natal supieron detectar a tiempo su talento, motivo por el cual acabó marchándose a la Bundesliga, donde en las dos últimas campañas se ha convertido en uno de los mejores artilleros del Viejo Continente.

Anotó 44 tantos en 58 partidos con el Stuttgart, adonde llegó procedente del Rennes, y en su primer año en Dortmund ha vuelto a dejar un saco de goles, tres de ellos en el presente Mundial de Clubes. Su doblete en octavos contra el Monterrey sirvió para que el cuadro renano acordase otra cita con un Real Madrid que ha salido indemne de los seis últimos pulsos que ha librado con el Dortmund, pero que aún recuerda aquel póker de Lewandowski con el que los aurinegros le destrozaron hace más de una década.

-Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois, Trent, Rüdiger, Tchouaméni, Huijsen, Fran García, Bellingham, Arda Güler, Valverde, Mbappé y Vinicius.

Borussia Dortmund: Kobel, Ryerson, Bensebaini, Anton, Süle, Svensson, Gross, Sabitzer, Nmecha, Adeyemi y Guirassy.

Árbitro: Ramon Abatti (Brasil).

Hora: 22:00 h.

Estadio: MetLife Stadium (Nueva Jersey).

TV: Telecinco / Dazn.