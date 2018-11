Asamblea de LaLiga Rubiales: «Hemos rechazado una oferta millonaria para llevar la Supercopa a Miami» Rubiales, en una foto de archivo. / EFE El presidente de la Federación Española de Fútbol, que acudió por primera vez a la Asamblea de LaLiga, pidió a los clubes que «no vayan más allá» después de que se rechazase la disputa del Barcelona-Girona en Estados Unidos EFE Madrid Jueves, 8 noviembre 2018, 17:08

El presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, dijo este jueves que «es el momento de no llevar más allá» la disputa del Girona-Barcelona en Miami como pretendía el presidente de LaLiga, Javier Tebas, y que la FIFA rechazó tras asistir por primera vez a la Asamblea de clubes.

«Es momento para que los clubes españoles, que si han querido liderar esto ha sido buscando la concordia, vean que ninguna de las instituciones que tiene que dar el ok lo ha dado. Es el momento de no llevar esto más allá. Parece que es la voluntad. Espero que los clubes sepan darse cuenta a tiempo», afirmó.

Rubiales insistió en que «un partido con una sede local no puede sacarse del país y si hubiera habido argumentos, que pedimos a LaLiga que nos convenciera, habríamos sopesado este asunto».

El presidente de la RFEF admitió haber rechazado «una oferta millonaria de la misma empresa para llevar la Supercopa a Miami» que se rechazó, pero dejó abierta la posibilidad de que la próxima se juegue fuera de España, en el caso de que sea de nuevo a partido único.

«Ha habido un cambio de reglamento que permite que la final sea a doble partido o a partido único. Si es a doble partido sería imposible porque tendríamos dos sedes locales y no vamos a hacer algo con lo que estamos en contra. Y si es a partido único y se dan las circunstancias lo estudiaríamos pero nada más», indicó.

Primera presencia en la Asamblea de LaLiga por parte de Rubiales

Tras participar por primera vez en la Asamblea de LaLiga desde su llegada a la presidencia de la RFEF el pasado mayo y pese a las diferencias que mantiene con su homólogo en ésta, Javier Tebas, Rubiales definió como «cordial» su presencia en la misma, donde recordó a los clubes que «la RFEF es su casa».

«A partir de ahí se reconoce que hay grandes diferencias en cuanto a filosofía en alguna cuestión que no vamos a esconder, pero eso no quita que tenga que venir a esta casa, es mi obligación. Que no tengamos la misma forma de pensar no invalida a nadie. He estado sentado dos horas a su lado. Él está en su asamblea y con su discurso. Lo importante es que todos vean que las diferencias no tienen que llegar a lo institucional nunca», consideró.

Tras mostrarse dispuesto a asistir siempre que pueda a las asambleas de LaLiga, Rubiales insistió en que entre ambos «hay líneas maestras que abordar conjuntamente y otras que no será posible». «Pero tiene que haber siempre predisposición», concluyó.