El Sámano se levanta tras el 0-5: «Cuando llueve o hay tormenta, siempre escampa»

Un vídeo de las peores jugadas y mucha bronca, es lo que cualquier seguidor de fútbol esperaría para el primer entrenamiento de la semana después ... de una contundente derrota por 0 a 5. Pero nada de eso. El Sámano inició este lunes el camino para levantarse de un golpe duro: la goleada encajada ante el Deportivo Fabril en El Vallegón. Una derrota que dejó tocado al vestuario, dos expulsados y una sensación de frustración colectiva. Pero también un mensaje claro desde dentro: «Ni antes éramos tan buenos, ni ahora somos un equipo que no compite».

El técnico del Sámano, Jon Ander Lambea, insiste en que el domingo —sin entrenamiento— sirvió para suavizar el golpe, bajar pulsaciones y poner cada cosa en su sitio. El lunes tocaba volver a mirar a la cara al grupo… pero no con bronca. «Hoy vamos a hablar con normalidad, con tranquilidad. Quiero que vean lo positivo. Estamos compitiendo bien y esto ha sido un accidente».

Pese al marcador abultado, la lectura interna no pasa por castigos, vídeos interminables, ni sesiones duras. Lambea lo resume así: «No vamos a machacar al equipo. Era un rival con un potencial enorme y quizás fuimos demasiado alegres a la hora de intentar ir a por ellos. Fue arriesgado y salió mal, pero no vamos a dejar de intentarlo».

Si algo dolió más aún fue encajar esa contundente goleada en casa. Pero al final del partido ocurrió algo que sirvió para reforzar. «Fuimos a agradecer a la afición y fueron ellos quienes empezaron a aplaudirnos. Una situación de entendimiento y compromiso», relata Jon Ander.

Solo 15 disponibles

La semana de trabajo no empieza solo con el resultado como obstáculo. El Sámano únicamente cuenta con 15 jugadores de la primera plantilla: «Las lesiones han sido de golpes, torceduras, cosas que no puedes controlar. Y las dos expulsiones nos han hecho daño en cuanto a número de jugadores», admite el técnico. Para los entrenamientos tendrán que recurrir a futbolistas del filial.

En la próxima jornada de la Segunda RFEF se medirá contra el Coruxo. El domingo a las 17.00 horas. El Sámano viajará a tierras gallegas con bajas, con dolor… y con una convicción: «Cuando llueve o hay tormenta, siempre escampa. El sol tardará más o menos en salir pero siempre llega. Sabemos cuál es nuestro camino y vamos a trabajar para ganar».