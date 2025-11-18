El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un jugador del Sámano tras encajar un gol del Dépor, en el partido de Copa. DM

El Sámano se levanta tras el 0-5: «Cuando llueve o hay tormenta, siempre escampa»

El sábado cayó en El Vallegón frente al filial del Dépor, pero lejos de dar un duro correctivo a su plantilla, el técnico bilbaíno Jon Ander Lambea trata de convencerles de que «ha sido un accidente»

Kevin Barquín

Kevin Barquín

Santander

Martes, 18 de noviembre 2025, 12:49

Un vídeo de las peores jugadas y mucha bronca, es lo que cualquier seguidor de fútbol esperaría para el primer entrenamiento de la semana después ... de una contundente derrota por 0 a 5. Pero nada de eso. El Sámano inició este lunes el camino para levantarse de un golpe duro: la goleada encajada ante el Deportivo Fabril en El Vallegón. Una derrota que dejó tocado al vestuario, dos expulsados y una sensación de frustración colectiva. Pero también un mensaje claro desde dentro: «Ni antes éramos tan buenos, ni ahora somos un equipo que no compite».

