Dura derrota del Rayo Los de Ezequiel Loza caen en Astillero ante la Gimnástica Segoviana tras un error defensivo en la última jugada del encuentro

José Compostizo Astillero Sábado, 8 de noviembre 2025, 18:33 Comenta Compartir

Dura derrota para el Rayo Cantabria ante la Gimnástica Segoviana (1-2). El equipo verdiblanco realizó una buena primera parte y disfrutó de varias ocasiones para haber ampliado el marcador, pero en la última jugada del encuentro Iván Gómez aprovechó un error defensivo para llevarse los tres puntos a Segovia.

Rayo Cantabria Álvaro Jiménez, Argos, Cagigal, Manu, Samu, Solorzano, Baldrich (Rodri Ramos m.79), Yurrieta, Diego Fuentes (Diego Diaz m.79), Santi Franco (Márquez m.60), Axel. 1 - 2 Gimnástica Segoviana Postigo, Jaume, Marc Tenas, Alejandro, Llorente (Juanma m.74), Samu (Ayan m.59), Yubero, René, Pajín, Diego Campo (Ibañes m.89), Pau Miguelez (Iván Gómez m.74) Goles: 1-0 m.17 Yurrieta, 1-1 m.31 Alejandro, 1-2 m.90 Iván Gómez

Árbitro: Iván García (C. Gallego). Amonestó a los locales Argos y Axel. Por parte visitante a Marc Tenas y Diego Campo

Desde los primeros minutos, la Gimnástica Segoviana dejó claro su planteamiento: cerrar espacios, interceptar pases y recuperar balones en zonas clave. Con jugadores como Pajín y el exgimnástico Diego Campo liderando la presión en la banda derecha, el equipo de Iñaki Bea logró que el conjunto verdiblanco, pese a su superior posesión, no generara ocasiones en los compases iniciales. Tan solo un centro de Yurrieta que cabeceó Santi Franco por encima del larguero.

Poco a poco era el conjunto segoviano el que tenía más la pelota, pero sin llegar a forzar ocasiones claras. Y en esa dinámica, una recuperación de verdiblanca acabó en las botas de Baldrich, que se plantó ante Postigo, pero su remate lo desvió con el pie el meta visitante, que vio como a renglón seguido una chilena de Santi Franco se fue rozando el poste. Fue la antesala del primer gol.

Otra recuperación del filial racinguista en el centro del campo llegó a Baldrich quien le proporcionó un perfecto pase a Yurrieta que no desaprovechó la ocasión para batir a Postigo en su salida con un disparo cruzado. Sorprendían los verdiblancos a uno de los gallitos del grupo gracias al talento del delantero de Colindres.

Al filo de la media hora, un centro lateral de Diego Campo, lo aprovechó Alejandro, para adelantarse a la defensa racinguista y poner las tablas en el marcador. No se amilanaron los de Ezequiel Loza que a punto estuvieron de volver adelantarse en el marcador a falta de cinco minutos para la conclusión del primer tiempo, pero el remate de Baldrich de cabeza, lo desvió a córner el meta Postigo en una buena intervención.

Mejoró el Rayo en el arranque de la segunda mitad y fue mucho más incisivo, arrebatándole el esférico a los azulgranas y, aunque sin rematar sobre la portería visitante, levantando las antenas de tensión a los de Iñaki Bea. Pese a ello, fue Marc Tena quien tuvo una nueva oportunidad para los segovianos, chutando fuera tras una acción individual desde fuera del área. Diego Fuentes, desde lejos, probaba fortuna para el Rayo antes del 60. De nuevo los de Loza dispusieron de otra oportunidad para anotar el segundo en el minuto 71, pero la falta botada por Yurrieta desde el borde del área se fue rozando el poste.

También, Gagigal tuvo su ocasión tras una serie de rechaces en el área visitante para desnivelar el marcador, pero su remate se fue rozando el poste. La respuesta de la segoviana fue rápida y Álvaro Jiménez tuvo que emplearse a fondo para desviar el balón a córner tras un remate de cabeza de René. Cuando parecía que el resultado ya no se movería, Iván Gómez, en el segundo palo, anotó el tercero para la Gimnástica Segoviana.