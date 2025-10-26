El Rayo Cantabria encadena siete jornadas sin ganar y se asoma al abismo

José Compostizo El Astillero Domingo, 26 de octubre 2025, 18:45 | Actualizado 19:36h. Comenta Compartir

El Rayo Cantabria continúa con su letargo. Los verdiblancos sumaron su séptima jornada sin sumar tres puntos y cayeron por primera vez en este curso en La Planchada ante el Bergantiños (1-2). Todo lo que no fuera ganar al cuadro gallego era sinónimo de problemas, de enfangarse más y complicarse mucho la vida. Las buenas sensaciones acumuladas en las últimas jornadas con los empates en casa ante el Ourense y posteriormente en Langreo y Astorga, invitaban a creer en un Rayo que, además, recuperaba efectivos importantes como Laro, Diego Rosado y Diego Díaz que entraron directamente en el once.

Rayo Cantabria Laro, Argos (Carmona m.85), Cagigal, Solórzano (Márquez m.76), Baldrich, Izan, Diego Fuentes, Vallecillo (Manu González m.69), Diego Rosado (Calera m.45), Axel, Diego Díaz (Ramos m.69). 1 - 2 Bergantiños Canedo, Peña, Sola, Fito, Marru (Isma Cerro m.88), Germil, Iago Novo (Daniel m.85), Koke (Barck m.78), Diego, Keko Hevia, Tass. Goles: 0-1 m.11 Marru, 1-1 m.43 Argos, 1-2 m.59 Germil.

Árbitro: Carlos Fernández (C. Asturiano). Amonestó a los locales Manu González y Diego Fuentes. Por parte visitante a Iago Novo.

Los primeros minutos fueron de tanteo entre ambos equipos. El conjunto verdiblanco trataba de mover de lado a lado al conjunto visitante que sin balón juntaba líneas pese a salir con cuatro jugadores de carácter ofensivo. Costaba encontrar espacios, pero Izan y Diego Fuentes los lograron haciendo un par de diagonales y dejando atrás a varios jugadores, una manera individual, pero efectiva en estos casos. Eso sí, sin poner en apuros al meta Canedo. No pasaba nada y eso acomodó al Bergantiños, que intentó generar peligro, primero a balón parado y después aprovechando la fragilidad del filial racinguista. Pero fue justo cuando empezaron a llegar las primeras jugadas con más opciones de gol para los de Ezequiel Loza, cuando un despiste defensivo verdiblanco acabó con el balón en los pies de Marru, que con un disparo desde la frontal batió a Laro.

Tras el impacto psicológico de ver el marcador en contra en el minuto 11 y después de dominar el juego, los cántabros se reponían y comenzaron un asedio constante a la portería de Canedo. Diego Fuentes intentó la igualada con un disparo desde el vértice del área, pero el balón se fue rozando el poste. A pesar de que eran los locales los que tenían más urgencia por buscar la portería rival fue el Bergantiños el que siguió con más mordiente. Tass pudo ampliar la diferencia, aunque el remate de cabeza del centrocampista lo detuvo Laro.

Pero en los últimos diez minutos de la primera parte los de Loza se fueron en busca de la igualada. Primero con un remate de cabeza de Vallecillo que se marchó fuera y posteriormente con un lanzamiento de Izan, que tras tocar el balón en un defensa se fue a córner.

A la tercera llegó el empate. Un golazo. El disparo de Argos desde 30 metros se coló por la escuadra de Canedo a falta de dos minutos para la conclusión de la primera parte. Tras el paso por vestuarios el guión parecía claro; pelota para los verdiblancos y el Bergantiños atrincherado en su parcela, aunque los gallegos fueron dando pasitos hacia adelante con el paso de los minutos. Koke lo intentó con un chut desde la frontal que detuvo Laro y respondieron los de Loza con un cabezazo de Baldrich que detuvo el meta gallego.

Sin ocasiones claras

Un pase largo de Keko Hevia, lo controló Germil en el borde del área y ante la salida de Laro le batió con un remate cruzado. Era el 1-2 en el minuto 59. Supo presionar muy bien el Bergantiños la salida de balón verdiblanca, porque el filial racinguista se fue con todo arriba buscando un gol que le diera el empate, pero sin llegar a generar ninguna ocasión clara. Mientras, los gallegos conscientes de que el tiempo jugaba a su favor, trataron de meter cloroformo al partido y hacer daño a través de juego directo y rápidas transiciones.