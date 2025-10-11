El Rayo merece más, pero solo suma un punto ante el Ourense Los de Ezequiel Loza fueron superiores, pero pecaron de falta de pegada y cedieron dos puntos ante un rival importante en la categoría

José Compostizo El Astillero Sábado, 11 de octubre 2025, 19:31 | Actualizado 19:46h. Comenta Compartir

El Rayo Cantabria logró este sábado un punto con sabor amargo en la visita del UD Ourense a los Campos de Sport de El Astillero (1-1). En un partido en el que los verdiblancos fueron claramente superiores, con oportunidades para haber cerrado el triunfo antes. Los pupilos de Ezequiel Loza pecaron de falta de pegada y acabaron cediendo dos puntos en casa ante un rival importante en la categoría.

A nivel táctico no hubo revolución, más allá de volver al sistema de cuatro defensas, pero a nivel individual se vieron las mejores versiones de la mayoría de los protagonistas. Solórzano dio el equilibrio que necesitaba el equipo para que Vallecillo se hiciera el dueño del centro del campo. Diego Fuentes fue un puñal por la derecha. Baldrich fue el que puso la energía y la confianza en el arranque monopolizando el ataque. Cagigal volvió a crecer culminándolo con un golazo.

El filial racinguista, a través principalmente de Izan, salió marcando un ritmo alto, siendo el primer acercamiento a los 4 minutos tras un disparo de Santi Franco que se marchó alto. Veinte después llegaría una buena jugada colectiva que terminaría con un centro de Izan que de nuevo Santi Franco mandó rozando el larguero desde el interior del área. Samu Calera se inventó un centro con la cabeza, que el mejor jugador del encuentro, Santi Franco, envió rozando el poste. Además, a los de Ezequiel Loza, les anularon un gol, de forma muy rigurosa, por falta de Baldrich al meta Rielo. Con el resultado inicial se retiraron los jugadores a los vestuarios.

No pudo empezar mejor el segundo tiempo para los verdiblancos. Un saque de esquina a cargo de Diego Fuentes, lo envió al fondo de la red de cabeza, Cagigal, a los tres minutos de la reanudación. Tras el gol, el Rayo siguió atacando y generando ocasiones muy claras, prácticamente en cada ataque, y Diego Fuentes desde la frontal del área envió el balón al poste. Cuando mejor estaban jugando los de Loza llegó el gol del empate. Un saque de esquina a cargo de Gil, lo remató, solo en el segundo palo, Lucas, que acababa de entrar al terreno de juego, era el 1-1 en el minuto 79.

No se amilanaron los racinguistas que siguieron buscando el área gallega y Solórzano, con un disparo desde el vértice del área, a punto estuvo de volver a desnivelar el marcador. El Rayo compitió bien, se adelantó y gozó de ocasiones suficientes para haber cerrado la victoria antes, pero el rival, más veterano, estuvo, asimismo, a un buen nivel y puso complicado el partido. La igualada fue un premio ajustado si bien, a los puntos, fueron los verdiblancos quienes hicieron más méritos, especialmente en el área contraria.