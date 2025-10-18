El Sámano logra su primera victoria Los de Jon Ander remontan y se imponen al Valladolid Promesas en su primer triunfo del curso en El Vallegón con goles de Aitor y Castillo

A la séptima fue la vencida. El Sámano consiguió su primera victoria en Segunda RFEF tras imponerse por 2-1 en El Vallegón al Valladolid Promesas, un triunfo merecido y basado en una segunda mitad del encuentro. Un gol de Carvajal fue igualado por el conjunto naranja de penalti y a falta de seis minutos para la conclusión llegó el gran gol de Castillo, que valió para el triunfo de los de Jon Ander.

Sámano Hodei, Aitor, Jauregui, Luis, Rasines, Izan (Jonas m.88), Xabi (Unai m.58), Diego (Gilete m.80), Julen (Lambea m.58), Junior (Berzosa m.58), Castillo. 2 - 1 Valladolid Promesas De Pablo, Alin, Arco (Flores m.82), Martínez (Mario m.75), Sergi, Tomy (Iborra m.75), Aranda, Porras, Rulo (Murcia m.60), Carvajal, Galda. Goles: 0-1 m.57 Carvajal, 1-1 m.67 Aitor de penalti, 2-1 m.84 Castillo.

El encuentro empezó con el conjunto pucelano queriendo poner las cosas difíciles a los Lobos desde el primer momento. Conocedores del delicado estado clasificatorio de los de Jon Ander, el conjunto vallisoletano salió con fuerza buscando un gol con el que adelantarse y hurgar en la herida del Sámano con la esperanza de noquearlo. Y tuvieron un par de ocasiones de peligro. La primera en jugada ensayada a los 10 minutos de partido con un lanzamiento de Rulo desde la frontal que se marchó rozando el poste. Y la segunda, dos minutos después. Sergi se plantó solo ante Hodei, pero el meta naranja desvió su remate a córner.

El Sámano supo aguantar el tirón e incluso tuvo la oportunidad de crear peligro con un inspirado Castillo y un activo Diego, que superó por banda derecha un par de veces a su marcador. Aunque fueron los visitantes los que dispusieron de una nueva ocasión, tras un lanzamiento de Tomy, que el meta Hodei, desvió a córner en una gran intervención. A falta de siete minutos para la conclusión de la primera mitad llegó la más clara para los de Jon Ander tras un remate de Jauregui que sacó bajo palos un defensa visitante.

Con esta jugada de peligro para los locales se llegó al descanso. En la segunda parte, el Valladolid Promesas continuó ganando terreno, si bien el Sámano amenazaba cada vez que tenía la oportunidad de salir al contragolpe. De hecho, de uno de sus contragolpes surgió una acción en la que Castillo pudo desnivelar el marcador. Pero en el minuto 57 se adelantaron los visitantes al aprovechar Carvajal un error de la defensa naranja. Diez minutos tardó en empatar el Sámano al transformar un penalti Aitor por mano de un defensor vallisoletano dentro de su área. A falta de seis minutos para la conclusión llegó el éxtasis en El Vallegón. Castillo anotó el segundo gol de los Lobos. De ahí hasta el final del partido, el Sámano supo mantener el balón ante un rival casi hundido y sumó su primera victoria.

