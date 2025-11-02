El Sámano logra su segunda victoria Los de Jon Ander se imponen por la mínima al Marino de Luanco en El Vallegón con un gol de Abad de penalti

José Compostizo Sámano Domingo, 2 de noviembre 2025, 21:22

l Sámano logró su segunda victoria de la temporada en la Segunda Federación tras vencer al Marino de Luanco (1-0) en El Vallegón. El conjunto naranja aprovechó su buen juego tras el descanso para llevarse los puntos gracias a un tanto de Abad de penalti.

Sámano Hodei, Abad, Deiby (Aca m.49), Luis, Rasines, Unai, Junior, Julen (Gilete m.58), Lambea (Berzosa m.58), Diego, Castillo (Méndez m.31). 1 - 0 Marino de Luanco Dennis, Somolinos, Orfila, Pelayo (Marcos m.83), Fito, Lora, Dailos (Marti m.83), Guaya, Fofama, Berto (Talar m.68), Basurto (Diego m.68). Goles: 1-0 m.67 Abad de penalti.

Árbitro: Gaizka Gorgoñón (C. Navarro). Amonestó por parte visitante a Lora y Orfila.

Comenzaba el encuentro y después de los primeros minutos de tanteo, los equipos se fueron definiendo sobre el terreno de juego. El conjunto asturiano quería el balón y tomó las riendas del partido con algún acercamiento a la portería defendida por Hodei, aunque bien es cierto que sin mayor peligro. La defensa naranja se mantuvo muy segura ante los centros desde las bandas que el equipo visitante metía al área pequeña y consiguió despejarlos de manera continuada.

Los Lobos, conscientes de su necesidad de ganar, no se escondieron. Los de Jon Ander adelantaron líneas, presionaron con intensidad y encontraron espacios para inquietar, aunque sin demasiada puntería.

El partido transcurría con mucha pelea en la medular, sin un dominador claro y con los dos equipos mostrándose bien plantados sobre el césped. Con el paso de los minutos el Sámano buscaba con balones largos, la espalda de la defensa del cuadro luanquín. Y eso les permitió disponer de dos claras ocasiones para adelantarse en el marcador, pero ambas las repelió el poste de la meta defendida por Dennis. La primera fue para Castillo tras aprovechar un error defensivo visitante, pero su remate ante la salida del meta lo envió al poste. Casi a renglón seguido el disparo desde el vértice del área de Diego corrió la misma suerte. El Sámano estaba siendo mejor y el público se divertía en un partido que no defraudaba.

Dos acciones que espabilaron a los asturianos que empezaron a presionar más arriba. El problema es que los visitantes tampoco tenían un canalizador de juego. Por dentro era imposible con los locales marcando territorio y aplicándose con contundencia y por fuera los dos extremos, Basurto y Lora, tampoco tenían opciones de encarar.

En los últimos minutos de la primera mitad el encuentro se convirtió en un correcalles y todo eran imprecisiones, pases al rival y muchas acciones con balón dividido y fútbol por los aires. El Marino de Luanco solo pisó el área en el primer tiempo con cierto peligro en una acción de Fito con pase erróneo en boca de gol y en un disparo de Fofana al exterior de la red.

Premio para los Lobos

Se llegó al descanso y en la reanudación más de lo mismo. Tenía más la pelota el cuadro asturiano sin generar peligro alguno, pero de vez en cuando el conjunto de Jon Ander, con su fútbol directo, era capaz de forzar un saque de esquina para sembrar el terror. A los 56 minutos Méndez remató un balón a la olla y la defensa, bajo palos, evitó el segundo remate. No tardaron en tener premio los Lobos.

Una mano de un defensa visitante en su propia área la consideró el colegiado como penalti, una acción que no desaprovechó Abad para inaugurar el marcador para los cántabros. A partir de ahí, el cuadro naranja demostró máxima concentración para sellar los tres puntos y pensar ya, con algo más de tranquilidad, en el partido del próximo domingo en Burgos.