La Roja prolonga una racha mundialista que solo superan Brasil, Alemania y Argentina

La última vez que la selección española no estuvo en la fase final de una Copa del Mundo fue en 1974. El régimen de Franco se mantenía en vigor, corría el undécimo año del Pontificado de Pablo VI, Richard Nixon estaba a punto de abandonar la Casa Blanca a causa del Watergate y Leonid Brezhnev seguía manejando los hilos del Kremlin. La red que hoy se conoce como internet permanecía aún en estado embrionario y lo mismo podía decirse de la Inteligencia Artificial. El escenario ha cambiado por completo, pero hay algo que en términos futbolísticos no ha mutado en ese medio siglo que ha transcurrido desde entonces: la presencia de La Roja entre la aristocracia del balompié.

El partido de este martes frente a Turquía en Sevilla sirvió para que España sellase su decimoséptima participación en los Mundiales, la decimotercera que se producirá de forma consecutiva. Una racha, esta última, que solo superan otros tres combinados: Brasil, Alemania y Argentina.

La pentacampeona del mundo es la única que puede presumir de haber inscrito su nombre en todas las fases finales del torneo futbolístico por excelencia desde que Uruguay acogió la primera cita en 1930. Son un total de 23 Copas del Mundo las que cargará el próximo verano a sus espaldas la 'Canarinha', que se proclamó campeona en cinco ocasiones (1958, 1962, 1970, 1994, 2002), subcampeona en otras dos (1950, 1998) y solo dos veces fue incapaz de superar la fase de grupos (1930 y 1966).

Por detrás del país que alumbró a futbolistas de la talla de Pelé, Garrincha, Ronaldo o Ronaldinho aparece, por lo que a participaciones consecutivas se trata, Alemania, que suma 19 seguidas desde que quedase excluida del Mundial celebrado en Brasil en 1950 a causa de su papel en la Segunda Guerra Mundial. Aquella fue la segunda y última Copa del Mundo que se perdió la 'Mannschaft', la cual declinó estar presente en la primera edición.

La tercera racha más larga en vigor en cuanto a presencias en la fase final de los Mundiales la ostenta Argentina, que no falta desde México 1970, lo que elevará a catorce su serie cuando defienda el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá el título que consiguió en Catar 2022.

Por detrás de la Albiceleste, campeona también en 1978 y 1986, aparece ya España, que tiene el trofeo que Iker Casillas levantó hace quince años en Johannesburgo como la conquista más preciada dentro de una historia de amor y desamor con la Copa del Mundo que arrancó en Italia 1934, donde la anfitriona frenó su camino en cuartos de final, y que no se ha visto interrumpida desde que Yugoslavia evitó su presencia en la fase final celebrada en 1974 con un gol de Josip Katalinski que decantó, el 13 de febrero de aquel año, el dramático partido de desempate que tuvo que jugarse en Fráncfort después de que ambas selecciones finalizasen la fase de clasificación con los mismos puntos e idéntica diferencia de goles.

Y otro más asegurado

Aquella fue la segunda edición consecutiva de una fase final de la Copa del Mundo en la que no se dejaba ver España. Y la última hasta el momento. Porque desde entonces, La Roja no se ha bajado del vagón de las elegidas.

La selección española, que para entonces ya había participado en Italia 1934, Brasil 1950, Chile 1962 e Inglaterra 1966, con el cuarto puesto logrado en la segunda de esas citas como techo, no pasó de la primera fase en Argentina 1978, se estrelló cuatro años después en la segunda de un torneo al que acudía en condición de anfitriona, cayó por penaltis ante Bélgica en los cuartos de México 1986, claudicó en octavos ante Yugoslavia en Italia 1990, se estampó en cuartos contra Italia en Estados Unidos 1994 el día del codazo de Tassotti a Luis Enrique y no logró pasar de la fase de grupos en Francia 1998.

El cambio de siglo deparó a España una eliminación en 2002 en cuartos de final a manos de Corea del Sur en un partido marcado por el nefasto arbitraje del egipcio Al-Ghandour y otra cuatro años después en octavos frente a la Francia de Zinedine Zidane. Pero el viento cambió en Sudáfrica 2010 con la inolvidable parada de Casillas a Robben y el gol de Iniesta que entronizó a una generación legendaria.

Amargos son, sin embargo, los recuerdos de Brasil 2014, cuando no pasó de la primera fase tras ser goleada por Países Bajos (1-5), perder también ante Chile (0-2) y abandonar Curitiba con una victoria frente a Australia (3-0) que no sirvió para nada; de Rusia 2018, donde el polémico despido de Julen Lopetegui por parte de Luis Rubiales después de que el técnico guipuzcoano se comprometiese con el Real Madrid en puertas de viajar a la Copa del Mundo convirtió aquel torneo en un valle de lágrimas; y de Catar 2022, donde Marruecos tumbó a España en octavos y dejó sentenciado a Luis Enrique.

Dejar en el olvido esas tres decepciones es la misión que asumirá la tropa de Luis de la Fuente en el próximo Mundial, al que España llegará cargada de optimismo y siendo consciente de que el siguiente, que organizará en 2030 junto a Portugal y Marruecos, también lo tiene asegurado.