Liga de Naciones Ramos: «Las críticas no me van a llevar a tocar fondo» Sergio Ramos, durante la rueda de prensa en Zagreb. / Antonio Bat (Efe) Muy cuestionado en el Madrid y en la selección, recuerda que «el tiempo pone cada uno en su sitio» y espera un «partido tan bonito como el de Elche» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Enviado especial a Zagreb Miércoles, 14 noviembre 2018, 21:31

Sergio Ramos se ha convertido en el único fijo en la zaga de Luis Enrique, pese a todos los rumores veraniegos salidos desde la Ciudad del Fútbol y que apuntaban a un posible enfrentamiento entre capitán y seleccionador. Mantiene su rol. Y eso que el defensa salió muy tocado del partido en Sevilla pese a su gol en la prolongación ya que estuvo presente en los tres marcados por los ingleses y falló muchos pases en la salida de balón. Luego incluso en el Santiago Bernabéu fue silbado. Se mostró contento del apoyo de su entrenador y encajó bien «el toque de atención» dado por sus aficionados. «Me alegra que los que saben de la dedicación mía por esta profesión sean justos. Me gratifica que todos los entrenadores que he tenido han hablado bien de mí. Yo siempre he sido el primer en meter el pie en el fango. Invitaría a mucha gente par pasar un día conmigo y ver cómo vivo el fútbol y para que hablen sabiendo de qué lo hacen. Respeto al fútbol y trato de ser justo con él. Son muchas más horas en la sombra, hay mucho más que contar que ya aparecerá en un futuro», dijo de modo enigmático en lo que sonó a que trabaja en algo relacionado con un repaso a su carrera.

No quería Ramos entrar en muchas valoraciones sobre los silbidos de sus propios aficionados pero no estuvo a la defensiva. «Nunca dije que sean injustas. Si el Bernabéu te da un toque es porque cree que puedes dar mucho más. He visto pitar a grandes leyendas. Si de 14 años me han pitado un día, tengo que estar eternamente agradecido. Si cuando las cosas van bien no saco pecho, las críticas no me van a llevar a tocar fondo. La presión es para los que más tiempo llevamos. No me lo tomo de manera tan personal. Siempre es bueno un toque de atención».

La situación de Isco y Asensio

Agradeció la defensa de su compañero Modric e hizo suya la frase del croata. «Desgraciadamente la memoria en el fútbol es pasado. El fútbol es el día a día. Se echará de menos a ciertos jugadores cuando no estén. Es así de cruel, pero es así con sus pros y contras», recordó antes de lanzar un dardo a Lovren por sus críticas desde la final de la Champions League. «Ya lo he dicho más veces. No sé si esas cosas se dicen por frustración u otros motivos. No voy a contestar a Lovren o al que se quiera ganar tres portadas o abrir el telediario. Que cada uno se gane las cosas en el campo, por su nombre, por su profesión y no hablando de los demás. El tiempo pone cada uno en su sitio».

Quizá por ello intentó no insistir mucho en la situación de Isco y Marco Asensio, sus compañeros en la selección y en el Real Madrid. «Son dos grandísimos jugadores. Isco viene de una operación, pero la calidad y el talento no se pierde. Poco a poco llegará la mejor versión de los dos. Son muy importantes para el Madrid y la selección y esperemos verlos pronto en su mejor nivel», dijo sin querer profundizar en las declaraciones del balear sobre su rol en el Real Madrid pero sí lanzó un mensaje claro sobre el papel de los más veteranos y los jóvenes en los grupos que capitanea. «A los jóvenes hay que dejarles que disfruten, no llenarles la mochila de piedras. Lo importante es que todos rindan al máximo nivel y seguramente así habrá menos problemas».

Ramos quería hablar de Croacia y la importancia de un partido en el que la afición arlequinada llenará el estadio de Zagreb: «Estamos ante una grandísima selección en un escenario único. Trataremos de hacer las cosas bien como en Elche para lograr ese objetivo. Hemos hecho hincapié en una selección de talla mundial, que tiene grandes jugadores pero que por encima tiene un gran bloque. Hicimos muchas cosas bien que nos sirven para mañana, todo lo que hemos hecho y preparado esta semana. Espero que nos pueda salir un partido tan bonito como en Elche. Es un partido para que la gente del fútbol disfrute», explicó sin querer entrar en la polémica que han intentado generar algunos hinchas croatas por la situación en Cataluña. «Yo no mezclaría deporte y política. A mí me encanta jugar en campos llenos aunque sea en el campo rival y el ambiente en contra siempre que no haya violencia».

Sus goles y los penaltis

Croacia supone un nuevo desafío para él, ya que tiene un mal recuerdo ante los arlequinados: en la Euro 2016 marró un penalti clave con 1-1 que, a la postre, condenó a La Roja al lado duro del cuadro. Ahora, en plena tormenta de críticas, es cuando se espera al Ramos más 'enchufado'. Suele ser en estas situaciones cuando el capitán -a siete internacionalidades de la histórica marca de Iker Casillas (160)- cuando ofrece su mejor rendimiento, aunque en España no ha dejado momentos tan decisivos con rol de salvador como en su club, donde se ha erigido como primer lanzador de penaltis, donde se está acostumbrando a optar por ejecutar a lo Panenka. Algo que está dando mucho que hablar en el grupo. «Ramos tiene los huevos cuadrados», afirmó Aspas recordando que lleva dos consecutivos.

Pau López, el meta del Betis, desveló que habló con el andaluz al respecto. «No lo veo una falta de respeto. Me ha dicho que no va a tirar más toda la temporada. Aguanta mucho hasta el final, le puede pegar a los dos palos y al medio». Lleva seis de seis emulando al genio checo, uno de ellos recordado ante Portugal en la Euro de Portugal. Poco a poco sigue aumentando su estadística goleadora. «Siempre la labor principal de un defensa tiene que ser contundente atrás. Si luego sumas goles, pues mucho mejor. Es buena señal si haces goles, que muchas veces es lo que queda. En mi caso he tenido esa suerte. Es un trabajo de todos, una señal de que se trabaja bien la estrategia, una manera de que la gente sepa que no es una casualidad, los marque yo u otro compañero. Es importante beneficiarse de ese trabajo que hay detrás, que la gente vea que no es casualidad».

Ramos, al que Luis Enrique dejó solo ante los medios tras completar su turno, habló de la vuelta de Jordi Alba. «No hay que ir más allá de las cosas. Es uno de los mejores laterales izquierdos del mundo. Es una alegría porque es un gran amigo. Puede darnos muchas cosas por el gran nivel al que está en esta selección». Por último, alabó a Iñigo Martínez, Mario Hermoso y Diego Llorente, que aspiran a acompañarle en el centro de la zaga. «He visto muy bien a todo ellos, la competencia es buena para todos. Variedad en las convocatorias. Hacen que todos apretemos y están rindiendo todos a un nivel muy bueno».