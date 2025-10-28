El Tropezón quiere dar la campanada ante un equipo de Segunda División

Tanos y Torrelavega se visten de gala para recibir a un equipo de Segunda División como la Cultural Leonesa. La Copa del Rey brinda la ... oportunidad al club amarillo de vivir una noche de fútbol de las que se recuerdan durante años. Y más aún si el Tropezón consigue dar la sorpresa. La Cultural es claro favorito en la eliminatoria que mide a taniegos y leoneses en Santa Ana (20.00 horas), pero el trofeo copero siempre depara sorpresas.

La afición ha respondido a la llamada del club y habrá una gran entrada para la visita del cuadro leonés. Ayer, el Tropezón ya había vendido unas 900 entradas y en los últimos días ha habido más afluencia de público en las taquillas del campo. Además, habrá que esperar el achuchón final de las últimas horas. La grada, por eso de jugar en casa, será claramente para los locales, pero en el terreno de juego el Tropezón va a tener a un difícil rival. La Cultural Leonesa ascendió el pasado curso de Primera RFEF tras proclamarse campeón del Grupo I, y aunque es cierto que esta temporada no ha comenzado al mismo nivel, querrá redimirse en el torneo copero.

La Cultural llega al partido después de perder el sábado ante el Ceuta en Liga, una derrota que la deja al borde del abismo, ya que cuenta con los mismos puntos que el Granada, que marca el descenso. El Tropezón, por su parte, también acude tras perder ante la Cultural de Guarnizo. Para los de Tanos la Copa del Rey es un premio y la clasificación para la siguiente ronda casi una utopía; mientras que para la Cultural es una obligación vencer y además podría servir de bálsamo ante la última derrota liguera.

«Es un partido muy importante para la clasificación para la segunda ronda», explicó el Cuco Ziganda, entrenador de la Cultural Leonesa en la rueda de prensa previa al choque. Para el Tropezón recibir a un Segunda es un premio tanto deportivo como económico. Los amarillos sueñan con dar la campanada, aunque jugar ante un equipo de esta categoría es la meta que se propuso el club cuando se clasificó entre los siete mejores segundos de Tercera RFEF el curso pasado. Los de Tanos han superado varios escollos, todos en casa, y ahora tienen ante sí una noche para el recuerdo.

Fernando Crespo, el técnico del conjunto de Tanos, solo tiene una baja, la de Miguel por sanción. «Vamos a salir a ganar. Es nuestro campo y vamos a morir. Aunque ellos vengan con los suplentes todos son profesionales», dijo. Con toda probabilidad, los leoneses harán cambios en su once para medirse al Tropezón, por lo que Cuco Ziganda saltará a Santa Ana con una alineación compuesta por los menos habituales, entre los que estará el mediocentro Yayo González -que llegó este verano procedente del Lugo y aún no ha debutado-, confiando en que el equipo suplente se adapte al sistema de juego y logre superar la primera ronda.