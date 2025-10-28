El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Álex, del Selaya, y Mier, del Tropezón, en pleno salto. Roberto Ruiz
Copa del Rey

El Tropezón quiere dar la campanada ante un equipo de Segunda División

Los de Tanos se enfrentan a la Cultural Leonesa en Santa Ana en la primera ronda del torneo del KO

José Compostizo

José Compostizo

Torrelavega

Martes, 28 de octubre 2025, 01:00

Comenta

Tanos y Torrelavega se visten de gala para recibir a un equipo de Segunda División como la Cultural Leonesa. La Copa del Rey brinda la ... oportunidad al club amarillo de vivir una noche de fútbol de las que se recuerdan durante años. Y más aún si el Tropezón consigue dar la sorpresa. La Cultural es claro favorito en la eliminatoria que mide a taniegos y leoneses en Santa Ana (20.00 horas), pero el trofeo copero siempre depara sorpresas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las obras y 47 accidentes en tres meses atascan a diario la autovía entre Santander y Torrelavega
  2. 2

    La infección del cántabro ingresado en Vietnam empeora y obliga a operarle de urgencia
  3. 3

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  4. 4

    Jeremy llama a la puerta del Mundial
  5. 5

    La A-67 sufrirá cortes hasta este viernes por el asfaltado de los túneles de Pedredo y Gedo
  6. 6

    Fallece Ochotorena, guardameta racinguista en la temporada 1995-96
  7. 7

    Detenido por tirar a una anciana al suelo y pisarle para robarle una cadena en un portal de la calle Alta
  8. 8

    La modificación del PGOU de Santander para crear 250 viviendas en El Campón, parada por un informe municipal
  9. 9 La esquela,el último comunicado oficial
  10. 10

    El coste del curso universitario en Cantabria varía entre los 3.500 y los 16.000 euros anuales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Tropezón quiere dar la campanada ante un equipo de Segunda División

El Tropezón quiere dar la campanada ante un equipo de Segunda División