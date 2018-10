Fútbol | Segunda B Álex, Cusi y Luis Alberto, un trío que no se discute Los jugadores de la Gimnástica, durante un entrenamiento de esta semana. / Luis Palomeque El guardameta y los dos centrocampistas son fijos para Pablo Lago y suman todos los minutos en Liga con la Gimnástica JOSÉ COMPOSTIZO Torrelavega Jueves, 18 octubre 2018, 07:20

Cualquier entrenador del mundo diría públicamente que no tiene preferencias con nadie y que cada semana juegan los futbolistas que más se lo merecen. Pablo Lago no es una excepción y a buen seguro tendrá razones cuando expone esta teoría, pero lo cierto es que hasta ahora hay tres futbolistas en la Gimnástica que siempre que han estado en condiciones han sido titulares: Alex Ruiz, Cusi y Luis Alberto. Fijos. Son sus comodines y sobre ellos apenas tiene dudas, ya que han jugado todos los minutos de la Liga -un total de 720 en ocho partidos-. Pase lo que pase siempre tienen un lugar en el once.

Y es que todo entrenador tiene su círculo de confianza en el que se apoya para el combate de cada fin de semana. Son su punto de partida a la hora de confeccionar la alineación. Lago es de esos entrenadores a los que no le gustan las rotaciones; desde que llegó a la Gimnástica en octubre del año pasado, lo ha demostrado y no parece que el cambio de categoría le vaya a cambiar el paso. El asturiano va diseñando un once tipo y sobre él son escasas las variaciones. No es raro en el gremio de entrenadores y el asturiano en esa parcela lo tiene claro. Con todo, el técnico asturiano, que no ha repetido un once titular en las ocho jornadas que se llevan disputadas de Liga, ha hecho algunos cambios de posiciones, incluso de sistemas... pero nunca entraron el meta Alex Ruiz y los centrocampistas Cusi y Luis Alberto.

El primero de este trío es Alex Ruiz. Hay porteros que dan puntos a sus equipos y otros tantos que restan. Los hay que firman vaselinas espectaculares y por contra abundan los que tienen un fallo por partido. En ese grupo no está Alex Ruiz. Siempre cumple. De la escuela de Cañizares. Sobrio, sereno y sensato. Intocable. Si había alguna duda de quién era el cancerbero titular en la Gimnástica, Lago la borró de un plumazo colocando al meta que llegó la temporada pasada procedente del Conquense en la Liga y en la Copa.

Otro jugador que forma parte de este selecto club de intocables, es Cusi, que también lo ha jugado todo. Es una prolongación de Pablo Lago en el campo. Su estado de forma, su veteranía y personalidad hacen del exjugador del Burgos un fijo.

Lo juegan todo 720 minutos han disputado Álex, Luis Alberto yCusi, que han jugado todos los de la Liga. 647 minutos ha jugado Hugo Vitieres, el siguiente, sustituido en uno de los encuentros.

Si la labor del portero y del centrocampista está siendo efectiva, la de Luis Alberto en la contención no se queda atrás. El santanderino se ha convertido en el 'stopper' titular de la Gimnástica y ha conseguido que pocos se acuerden de la figura de todo un Cote, que el pasado verano firmó con el conjunto andaluz del Ecija Balompié. Además, el papel preponderante que Lago le ha otorgado en los dos últimos encuentros, tras la sanción de Palazuelos, situándole junto a Cusi en el centro del campo, lo ha ejercido con garantías. Ha crecido lejos de imponerle. El actual mediocentro del conjunto de Mies de Vega es un claro ejemplo de todo lo que puede ofrecer un futbolista que goza de la confianza de su entrenador.

Otros hombres con galones en los planes de Lago son Hugo Vitienes (647 minutos), Borja Camus (630), Fermín (541), Nacho Rodríguez (512) y Primo (461). A estos cinco futbolistas hay que añadir al centrocampista Rubén Palazuelos (409) hasta su expulsión en Leioa.

En el lado opuesto a Alex Ruiz, Cusi, Luis Alberto y compañía se encuentran otros futbolistas que no han debutado esta temporada con el técnico asturiano. Todos ellos pueden haberse visto perjudicados por sus lesiones -Adrián Peón y Salas- o simplemente han salido de la ruleta y han pasado al ostracismo como el defensa central Mati.