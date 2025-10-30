La batalla judicial entre la directiva de la Gimnástica y el expresidente del club sacude a la entidad

La guerra abierta entre la directiva de la Gimnástica, dirigida por Siro del Barrio, y el anterior presidente, Tomás Bustamante, ha terminado generando consecuencias que ... trascienden lo deportivo. La querella presentada por la actual junta directiva contra el expresidente por presuntos delitos de «administración desleal y falsedad documental» ha desembocado en una investigación judicial que mantiene en vilo a la entidad y ha llevado al Ayuntamiento de Torrelavega, por pura «cautela institucional», a suspender temporalmente todas las subvenciones y la tramitación de la cesión de los bajos del estadio de El Malecón.

Según fuentes cercanas al procedimiento, la denuncia interpuesta por la directiva actual dio lugar a un informe policial en el que se habrían detectado dos elementos clave: una posible irregularidad en la subvención correspondiente a 2022 —ya fuera del mandato de Bustamante— y la existencia de un certificado bancario de deuda con Liberbank -ahora Unicaja- por 506.000 euros, frente a los 93.000 euros declarados por el club en la documentación presentada al juzgado. Además, esas mismas fuentes aseguran que en el listado de acreedores habrían desaparecido saldos pendientes con terceros que figuraban en ejercicios anteriores como deudas reconocidas.

Todo ello está en manos del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Torrelavega, que la semana pasada citó al interventor municipal y requirió toda la documentación relativa a las subvenciones concedidas a la Gimnástica desde 2019. A raíz de ese requerimiento, el Consistorio ha decidido personarse en la causa como interesado y revisar de forma interna cada expediente de ayuda. De confirmarse las presuntas irregularidades detectadas, el club podría arrastrar una deuda total próxima a los dos millones de euros.

El alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, ha anunciado hoy la paralización cautelar de todos los procedimientos que vinculan al Ayuntamiento con la Real Sociedad Gimnástica, tanto el pago de las subvenciones municipales como la tramitación para ceder el uso de los bajos y del Estadio de El Malecón. «Procede paralizar y suspender cualquier procedimiento administrativo que vincule al Ayuntamiento y a la Gimnástica hasta que estas diligencias se resuelvan», explicó el regidor, que confirmó el envío inmediato de la documentación solicitada y una revisión interna de todos los expedientes, además de la personación del Consistorio en la causa. El oficio judicial, fechado el 23 de octubre, figura en el Registro Municipal desde el viernes. La consecuencia práctica es que, desde hoy, quedan congelados los pagos pendientes al club.

López Estrada subrayó que se trata de una medida de prudencia que «no presupone irregularidades», pero defendió que «se gestiona dinero público y hay que extremar la diligencia». También confirmó que el procedimiento para la concesión del estadio y sus locales queda en suspenso, pese a que la tramitación fue admitida a trámite en junio y continuaba avanzando con informes sectoriales y pasos plenarios.

Aunque el alcalde indicó que los informes sobre la cesión «están iniciándose», los documentos municipales ya emitidos por Patrimonio, Deportes e Intervención plantean reparos sustanciales. Intervención exige un estudio económico-financiero que determine un canon «adecuado al interés municipal», a partir del valor de mercado de los usos propuestos (estadio para eventos y locales comerciales), que se concrete el plazo de la concesión, el régimen de subarriendo y el tratamiento fiscal (IVA), además de recomendar un informe de viabilidad del proyecto para la solicitante, dada su situación particular y la inversión prevista de 730.500 euros en obras interiores.

Deportes reclama que se excluya Malecón 2 del alcance -haciendo referencia al campo anexo- que se defina con claridad cada uso de los locales, que se presente un plan económico de viabilidad por actividad y que el Ayuntamiento disponga antes de firmar de un proyecto técnico y valoración real de costes; además, advierte de que el esquema planteado repercutiría indirectamente en el Consistorio el coste de las obras al deducirlas del canon.

Patrimonio recuerda que el inmueble es dominio público y que la adjudicación debe regirse, con carácter general, por concurrencia pública, reservando la adjudicación directa a supuestos excepcionales y muy justificados. También detecta deficiencias de seguridad y evacuación que deberían afrontarse si se acometen obras y aconseja levantar acta del estado del edificio antes de cualquier cesión.

En el plano urbanístico, Urbanismo fijó en junio que los usos complementarios (oficinas, locales de reunión, actividades culturales o asociativas) son compatibles con el uso deportivo, siempre que el uso principal siga siendo deportivo y no se perjudique el interés público.

Fuentes municipales confirman, además, que el Ayuntamiento ha encargado a MMiT, proyectistas del estadio, un estudio técnico de viabilidad de la cesión para uso comercial de los bajos, y que se ha requerido a la Gimnástica un informe económico de viabilidad adicional.

Qué está en juego

La congelación afecta a dos frentes. Por un lado los convenios de subvención anuales al club —en torno a 120.000 euros por ejercicio—, cuyos pagos quedan suspendidos desde hoy hasta verificar las justificaciones; si son correctas, «no habrá exigencia de devolución», dijo el alcalde. En caso contrario, la cifra que tendría que devolver el club rondaría los 800.000 euros.

Por otro lado, el expediente para ceder el uso del estadio y los bajos, admitido a trámite en mayo-junio, que se detiene «por prudencia» hasta que se aclaren las diligencias judiciales. La solicitud de la Gimnástica, registrada el 20 de abril, pedía la concesión del Estadio y de las instalaciones anexas; el expediente se inició por Decreto el 9 de mayo y se elevó al Pleno para continuar su tramitación.

En paralelo, la Junta Directiva de la Real Sociedad Gimnástica ha convocado a sus socios a Asamblea General Ordinaria este viernes, 31 de octubre, en la Bolera Severino Prieto, a las 19.00 horas en primera convocatoria y a las 19.30 en segunda. En el orden del día figura la aprobación del presupuesto 2025-2026, el balance económico del ejercicio anterior, la dimisión de la actual Junta y la presentación del proceso electoral. Por el momento, la directiva no ha hecho ninguna declaración pública sobre la decisión municipal ni sobre el contenido del oficio judicial.