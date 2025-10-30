El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javier López Estrada junto al concejal de Deportes, Nacho González, y la portavoz socialista, Patricia Portilla, antes de comparecer ante los medios. Luis Palomeque

La batalla judicial entre la directiva de la Gimnástica y el expresidente del club sacude a la entidad

El juzgado pide al Ayuntamiento toda la documentación relacionada con la entidad de los últimos seis años y el equipo de gobierno paraliza «por cautela institucional» las subvenciones y el proceso de cesión de los bajos de El Malecón

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Jueves, 30 de octubre 2025, 15:35

Comenta

La guerra abierta entre la directiva de la Gimnástica, dirigida por Siro del Barrio, y el anterior presidente, Tomás Bustamante, ha terminado generando consecuencias que ... trascienden lo deportivo. La querella presentada por la actual junta directiva contra el expresidente por presuntos delitos de «administración desleal y falsedad documental» ha desembocado en una investigación judicial que mantiene en vilo a la entidad y ha llevado al Ayuntamiento de Torrelavega, por pura «cautela institucional», a suspender temporalmente todas las subvenciones y la tramitación de la cesión de los bajos del estadio de El Malecón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Espectacular despliegue de la Guardia Civil en el polígono de Parayas para escoltar un convoy de armas
  2. 2

    El nuevo aparcamiento junto a la estación de tren de Santander tendrá 524 plazas
  3. 3

    El Ministerio convertirá La Magdalena en el primer Lugar de la Memoria de Cantabria
  4. 4

    Un hombre quema la ropa del tendal de una vecina en Santander
  5. 5

    Comienza el derribo de la Clínica Cotero, en Menéndez Pelayo
  6. 6

    Un incendio en un edificio de la Plaza Pombo obliga a desalojar a 25 personas de madrugada: Â«Ha sido un susto importanteÂ»
  7. 7

    Torrelavega pierde a Conchita Mallavia, uno de sus referentes sociales y culturales
  8. 8

    Investigan a trece desguaces de Cantabria por emitir más de ocho toneladas de gases contaminantes
  9. 9

    La familia del cántabro ingresado en Vietnam encuentra un avión medicalizado por 350.000 euros
  10. 10 El Perro de San Roque y su elegante puesta en escena en El Sardinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La batalla judicial entre la directiva de la Gimnástica y el expresidente del club sacude a la entidad

La batalla judicial entre la directiva de la Gimnástica y el expresidente del club sacude a la entidad