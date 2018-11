Fútbol | Gimnástica Lago: «Somos uno más en esta categoría» Pablo Lago dirige a su equipo ayer en El Malecón. / Luis Palomeque El técnico asturiano afirmó que «si la Gimnástica consigue punturar ante el Racing, será un subidón para todos» | Pablo Lago cree que «se han generado ocasiones suficientes para sumar los tres puntos» ante el Izarra JOSÉ COMPOSTIZO Torrelavega Lunes, 19 noviembre 2018, 11:09

Pablo Lago tenía como objetivo antes del partido ante el Izarra que sus jugadores continuaran con su «dinámica ganadora» como local, pero no pudo ser. Al técnico asturiano no le gustó como salió la Gimnástica al partido. «Los primeros veinte o veinticinco minutos creo que no salimos bien porque no lo hicimos en la misma línea que hemos estado compitiendo en los últimos partidos. Me ha recordado mucho más al equipo de las primeras jornadas cuando perdimos en El Malecón frente al Amorebieta o Victoria», dijo en la rueda de prensa tras el partido.

«Hemos intentado acumular muchos jugadores atrás para la salida y el equipo se ha atascado y no había profundidad. Cada vez que intentábamos jugar un poco más en campo contrario generábamos algo más, pero el rival se repliega y te deja esa posibilidad de tener el balón en tu campo, pero así no conseguíamos tener ningún tipo de verticalidad, por eso ellos estaban cómodos ellos en la primera media hora de encuentro», analizó Lago para hacer una radiografía del empate ante el Izarra.

El último arreón de la primera mitad no fue suficiente para desnivelar el marcador. «A partir del minuto treinta cambiamos y fuimos más verticales y buscamos hacer lo que nos estaba funcionando en los últimos partidos, ya que hay gente que compite muy bien en un fútbol más profundo y se generan más ocasiones. A partir de ese momento el equipo ha estado mucho mejor por lo que creo que se han generado ocasiones suficientes para haber sumado los tres puntos», repasó.

Porque para Pablo Lago es el partido en el que «más ocasiones hemos generado de los que hemos jugado en casa», contaba el asturiano que también aseguro que «no recuerdo otro partido donde hayamos tenido cuatro tan claras, pero así es el futbol, y hoy ha tocado no entrar». así con todo, para Lago lo más importante es «ser sólidos, que por lo menos te llevas un punto y sigues sumando». El de Vegadeo sabe que los rivales les marcan siempre como se va a jugar el partido. «Por eso tenemos diferentes maneras de jugar sobre todo en el centro del campo. Ya sabíamos cómo iba a jugar el Izarra», adeveró. Lo que lago quería evitar a toda costa es que se repitiesen los partidos de principio de temporada. «Hoy nos a sucedido lo mismo, igual porque veníamos de ganar o porque teníamos una confianza grande de nuestras posibilidades».

Pese a no sumar los tres puntos por tercera jornada consecutiva Lago reconoció que «hemos conseguido tener esa capacidad de ser uno más en esta categoría y ahora no podemos permitirnos confundirnos en ese sentido». En referencia al árbitro del encuentro, Palencia Caballero, el asturiano dijo que «los jugadores han acabado desquiciados al final del partido, les ves y todo el mundo se queja, pero es una dinámica que estamos recibiendo prácticamente en todos los partidos. Ya hace tiempo que hemos mostrado una queja por cómo nos enfocan los encuentros y hoy ha sido uno más, por eso a veces nos olvidamos de jugar al fútbol por entrar en esas dinámicas con el árbitro, pero eso no va a cambiar las opiniones en el campo», expuso el técnico.

En referencia al derbi del próximo domingo ante el Racing, Lago mandó un mensaje a los aficionados blanquiazules. «El fútbol está para disfrutarlo y esta semana lo tienen que hacer desde el lunes hasta el domingo con el broche final del partido. Competiremos ante el mejor de la categoría, y ya que todos los aficionados llevan mucho tiempo esperándolo lo principal es que disfruten y si la Gimnástica consigue sumar puntos ante el Racing será un subidón para todos», finalizó.