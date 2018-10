Fútbol | Segunda B «Hay confianza plena en vestuario y técnico» Pablo Lago, en el centro, durante un entrenamiento en El Malecón. / Luis Palomeque «El balance no es bueno, sabemos que tenemos el menor presupuesto de todo el grupo, pero no es la peor plantilla», asegura Tomás Bustamante L ADELA SANZ Torrelavega Martes, 2 octubre 2018, 07:29

Seis jornadas, dos empates, cuatro derrotas, cuatro goles a favor, nueve en contra y dos puntos en el casillero. Este es el resultado que reflejan las estadísticas de una Gimnástica que ocupa la posición decimonovena, un punto por encima del colista Durango y a cuatro del Langreo, que marca la frontera de la salvación. Ante esta situación, y con el objetivo «de dar ánimos al vestuario» para que «estén tranquilos y que sepan que tenemos confianza plena tanto en la plantilla como en el cuerpo técnico», Tomás Bustamante -presidente-, Fernando Corral -director general- y Carlos Bolado 'Chalana' -secretario técnico- fueron al vestuario para reunirse con los jugadores y técnicos de la Gimnástica tras el primer entrenamiento de la semana. Bustamante se muestra optimista sobre el final de este mal arranque. «Que sigan trabajando como hasta ahora y con dos retoques se sale de esta situación»

Las cifras, vistas sin apasionamiento, muestran que el equipo se encuentra en una situación, cuanto menos, delicada. Quizás no alarmante, porque queda mucha liga por jugarse aún, pero no puede pasarse por alto que, con los datos en la mano, algo no funciona bien. Otra cosa es que los números no reflejen lo que se desarrolla sobre el césped, que no tengan en cuenta aspectos como la entrega, el esfuerzo, la mentalidad o el juego del equipo -aspecto este último que también podría cuantificarse atendiendo a tiempo de posesión, pases buenos y malos, pérdidas y recuperaciones, córners a favor y en contra, etc.-; sin embargo, de cara a la clasificación, resultan inapelables. «El balance no es bueno, sabemos que tenemos el menor presupuesto de todo el grupo, pero está claro que no es la peor plantilla», explica Bustamante. En la directiva están tranquilos y el motivo es que «se trabaja para corregir errores».

El diccionario de la RAE introduce siete acepciones del concepto crisis. La tercera de ellas, que la define cómo 'situación mala o difícil', incluye un ejemplo práctico de su uso que dice lo siguiente: Un equipo en crisis. Atendiendo a tal descripción, y sin caer en interpretaciones, el proceso por el que atraviesa el conjunto que dirige Pablo Lago se ajusta como un guante.

La Gimnástica está en crisis, eso es un hecho que en ese sentido no puede negarse y no reconocerlo, en vez de solucionar el problema, no hace sino agravarlo. El máximo mandatario blanquiazul tiene claro que a esta situación se ha llegado porque «este periodo de adaptación a la categoría se está transformando en ansiedad». Así que hay que mirar al futuro, «olvidarse de las conjuras, de los puntos de inflexión y pensar en el siguiente partido, porque en este grupo en cuanto sumas dos victorias estás de nuevo a media tabla», concluye el presidente.

La solución «pasa por la tranquilidad, por seguir trabajando bien y por estar concentrados los noventa minutos de partido». Además, «en cuanto se despejen un poco la cabeza y hagan lo que saben hacer, las victorias llegarán casi sin querer».

Que en el cuerpo técnico son conscientes de que atraviesan una crisis lo demuestra el hecho de que desde la primera jornada no han hecho sino cambiar cosas. Han variado el esquema, el sistema y el once con el único propósito de dar con una solución que todavía no han encontrado. Defensas de cinco (Real Unión y Leioa) y de cuatro (el resto de encuentros); con un mediocentro (Tudelano, Vitoria y Amorebieta) o con dos; con dos puntas (Athletic B, Leioa) o uno; cambios que reflejan que todavía no se ha hallado lo que se busca.

Reconocer el problema es el primer paso para encontrar las respuestas y eso es algo que los torrelaveguenses ya han hecho, puesto que de lo contrario, en lugar de buscar diversas opciones, se habrían empeñado en repetir una y otra vez los mismos errores. Saben que el equipo falla atrás, que se despista, que concede demasiadas opciones al rival, que desaprovecha ocasiones para marcar y que no aguanta los resultados a favor -en cuatro de los cinco partidos en los que ha habido goles, la Gimnástica ha empezado ganando-. Todo esto lo tienen más que claro, saben que deben hacerlo de otra forma y lo están intentando, pero aún no han dado con ella.