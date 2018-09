«Somos conscientes de que no hemos estado al nivel»

El pejino espera reaparecer el próximo sábado

Nacho Rodríguez podría reaparecer el sábado, 29 de septiembre, en el partido que enfrentará a su equipo ante el Leioa en el campo de Sarriena. Así lo reconoce el fisioterapeuta de la Gimnástica, David Ceballos. Nacho no juega desde el pasado 8 de septiembre, tras sufrir una lesión en los ligamentos de su rodilla derecha. Desde entonces, el pejino ha trabajado duro. «Todavía nota ciertas molestias a la hora de golpear, pero en principio contamos con él para el sábado. Imagino que irá convocado, pero esto no es como la magia, ya que si sigue sintiendo molestias puede que no vaya citado», afirma Ceballos. «Es un jugador importante para el equipo. Por eso es mejor que haya descansado dos semanas, a que por adelantar la vuelta tenga que estar fuera tres meses», afirma el fisioterapeuta blanquiazul.