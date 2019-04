Gimnástica «Debemos mantener el nivel de los últimos partidos» Mori está «convencido» de ganar el domingo al Izarra. : / María Gil Lastra Dani Mori, el técnico de la Gimnástica, confía en que el equipo pueda jugar el domingo en Estella ante el Izarra igual que lo hace en El Malecón JOSÉ COMPOSTIZO Viernes, 5 abril 2019, 07:24

Mantener el nivel que ha llevado a derrotar a la Real Sociedad B, al filial del Oviedo o plantar cara -aunque se perdió- a todo un Mirandés en Anduva. Dani Mori, el técnico de la Gimnástica, no tiene otro propósito para el partido que este domingo jugará el cuadro blanquiazul en Merkatondoa ante el Izarra. Un encuentro en el que corregir el principal debe que tiene ahora el equipo. Con el asturiano, la Gimnástica no sabe lo que es perder en El Malecón. En los partidos como visitante, la historia es otra. Apenas un punto, en el empate a cero ante el Gernika.

La victoria a domicilio es la asignatura pendiente en este último tramo de Liga en el que la Gimnástica se juega la vida. «Ojalá que sea este el partido en el que la consigamos, que no se demore más. El objetivo, cuando llegué aquí, era ganar muchos partidos para poder salvarnos y estamos camino de ello. La del domingo es una oportunidad para demostrar que a domicilio podemos jugar igual que lo hacemos en El Malecón».

A cuatro puntos de la promoción y a cinco de la salvación, el partido de Merkatondoa es otra final para los blanquiazules. Para el técnico asturiano, ni una victoria ni una derrota serían definitivas. «Vamos a pensar en que podemos ganar el partido. Si lo ganamos tendremos que seguir remando muchísimo. Y si no ganamos, seguiremos batallando y peleando hasta el final. Además, estamos convencidos de que lo vamos a sacar», aseveró el entrenador blanquiazul. Una victoria frente al Izarra supondría, además de sumar tres puntos, ganar la diferencia de goles particular al conjunto navarro: «Lo importante son los tres puntos y, si además consigues ese 'average' pues mejor», expuso. La clave para sumar los tres puntos en Merkatondoa es «estar muy sólidos y cometer muy pocos errores, ya que es un campo muy difícil en el que tienes que estar concentrado los noventa y tantos minutos. Además de acertar las oportunidades que tengamos y estar muy fuertes en los duelos».

«De Jaume Pol, lo único que sé es que no puedo contar con él», señaló el técnico asturiano

Los navarros tienen desde hace tres semanas nuevo entrenador, Rodrigo Hernando. Una victoria y dos empates es el bagaje del técnico del Izarra. Con un solo encuentro como local -empate a cero ante el Athletic B- no hay muchos datos de «cómo juega en su casa». Pero a domicilio, los navarros han ganado al Real Unión (0-4) y empatado en la última jornada ante el Tudelano (1-1). «Fuera de casa, Hernando ha hecho un equipo que quiere el balón y hace un fútbol combinativo».

Salvo sorpresa de última hora, Mori tampoco podrá contar para este partido con el mallorquín Jaume Pol. «No ha trascendido a efectos oficiales ninguna noticia, sobre si se queda o se va, por lo que yo no me puedo manifestar. Lo único que sé es que a día de hoy no puedo contar con él. Pero tampoco he podido anteriormente, por lo que vamos a pensar en los futbolistas que están que son pocos, pero muy bravos». Tres de esos que estarán el domingo -Palazuelos, Luis Alberto y Ramiro- llegan con cuatro tarjetas al partido y en caso de ver una amarilla, se perderían el derbi ante el Racing en la siguiente jornada. Mori fue tajante. «No me condiciona en absoluto, porque nosotros vamos a Izarra a ganar un partido importantísimo con los jugadores que tenemos disponibles».