Fútbol | Gimnástica «El gol antes del descanso marcó el partido» Pablo Lago observa atentamente el partido entre la Gimnástica y el filial carbayón. / Hugo Álvarez Lago asegura que «el equipo está mejorando», pero «hay detalles que ponen el encuentro cuesta arriba» | El técnico reconoce que «el vestuario está dolido», pero sabe que «el camino a seguir» es mantener la portería a cero JOSÉ COMPOSTIZO Torrelavega Lunes, 15 octubre 2018, 06:54

Pablo Lago, entrenador de la Gimnástica, se ha mostrado contrariado tras la quinta derrota del conjunto de la capital del Besaya en Liga en ocho jornadas y que deja al equipo con cinco puntos en el casillero. El asturiano repite discurso y asegura que su equipo ha tenido opciones, pero una vez más dos errores puntuales han castigado excesivamente al cuadro blanquiazul.

En su análisis del choque el entrenador explicó que la Gimnástica «ha estado bien en líneas generales. Fue un partido bastante completo sobretodo en la primera parte en la que creo que hemos estado muy bien en todos los aspectos del juego ya que el equipo ha estado bien armado ante un rival que te exige mucho, sobretodo correr, y que no te deja tener el balón, e incluso ha generado peligro porque ellos han tenido muy pocas llegadas en la primera parte». Pero el técnico de Vegadeo es consciente de que «el partido estuvo marcado por ese gol que nos meten antes del descanso».

En ese sentido Pablo Lago aseguró que el exceso de ganas del equipo les está lastrando «nosotros hemos generado ocasiones para habernos adelantado, pero cuando no lo consigues y además en esa jugada de la primera parte te hacen gol siempre es un mazazo importante para el equipo como así lo ha sido». Muchos equipos tras recibir ese primer gol se podrían haber venido abajo, pero como explicaba el entrenador del conjunto blanquiazul «hemos seguido trabajando intentando igualar el partido pero la segunda parte se nos ha hecho un poco más larga ya que hemos generado un poco menos y el rival nos ha hecho un segundo gol cuando estábamos con diez en el campo ya que había salido Luis Alberto para ser atendido, y a partir de ahí no estaba cerrado el partido y se nos había puesto casi imposible».

«Estamos mejorando», reconoce el entrenador asturiano. «Hay aspectos en los que el equipo está mucho mejor y tiene mas fluidez que hace tres o cuatro semanas, pero siguen apareciendo detalles que hacen que el partido se nos ponga muy cuesta arriba», asevera Pablo Lago, un discurso que ya ha repetido varias veces a lo largo de la temporada. «Sabemos que no podemos encajar gol porque cuesta mucho remontar, ya que si se nos ponen por delante con dos goles es muy difícil que nosotros hagamos tres, lo que provoca que nos vayamos más arriba y generemos mas espacios con lo cual el encuentro se pone más difícil, como ha quedado demostrado».

Pablo Lago también se lamentó de que su equipo no fue capaz de adelantarse en el marcador «porque hubiesen cambiado lógicamente el desarrollo del partido, pero no hemos sido capaces», aunque lo importante para el entrenador «es haber podido generarlas con esa confianza y atrevimiento. Solo nos queda seguir mejorando y lo malo es que hoy te vas con la sensación de que has trabajado bien, pero te vas de vacío y eso duele».

En los dos últimos partidos de la Gimnástica -Gernika y Oviedo B-, el entrenador asturiano ha jugado con el mismo esquema, un 1-4-4-2, que tan buen resultado le dio ante el equipo vasco, pero que ayer no cuajó ante los asturianos. «Nosotros estamos trabajando ese sistema. Cuando no tienes tanta gente por dentro y sí dos arriba, necesitas salir rápido porque tienes jugadores para ello y yo creo que lo hicimos muy bien en la primera parte. Hemos tenido un mano a mano de Primo con el portero y luego otra clara, por lo que creo que pudimos adelantarnos, pero si no metes gol y encima te meten el mazazo a nivel psicológico creo que afectó mucho al grupo», afirmó.

Lago quemó las naves en el segundo tiempo. El asturiano realizó los tres cambios, primero, buscando la igualada y posteriormente intentando reducir las distancias. «Hemos quitado un defensa, hemos jugado con tres por dentro y con dos carrileros más un mediapunta lo que nos ha hecho cortarles un poco esa capacidad de jugar que ellos podían tener, pero no nos ha servido para hacer gol», señaló.

El vestuario de la Gimnástica «está dolido porque llevamos unos cuantos partidos en los que nos pasa esto, de las siete jornadas de la Liga en cinco de ellas nos habíamos adelantado y al final te dan la vuelta. En los partidos que hemos sumado realmente es cuando hemos dejado la portería a cero frente al Athletic B y el partido que hemos ganado en casa», reconoció Lago, pero especificó que de lo que sí son conscientes los jugadores es de que «el camino a seguir es no encajar, ya que nosotros somos un equipo que tenemos que trabajar a partir de ahí y de momento no lo estamos consiguiendo, si lo logramos tendremos muchas opciones».

Finalizó su comparecencia en la sala de prensa asegurando que «el Oviedo me ha gustado mucho aunque sabíamos que tenía bajas importantes, pero ni se ha notado, creo que han competido muy bien ya que han hecho un gran partido y ha sabido leer sobretodo la segunda parte con el marcador a favor, han parado el partido le han dado un juego más lento y creo que lo han dominado muy bien, por lo que estoy convencido de que al final estarán arriba y pelearán por los primeros puestos», dijo.