«El equipo va a acabar haciendo goles y eso nos dará puntos» Pablo Lago, en la banda en pleno partido. / Luis Palomeque Pablo Lago trata de lanzar un mensaje de confianza antes de que el domingo la Gimnástica reciba al Langreo en un partido vital

«Cuando el equipo va mal es porque no está consiguiendo resultados. Lo importante en estas situaciones es cómo afrontar los partidos, porque llevamos tres semanas en las que no hemos sumado, pero también es verdad que hemos podido hacerlo en la tres. La propia dimensión de tu equipo, el grado de competitividad, es la clave, más allá del sistema o del diseño del equipo». Son palabras de Pablo Lago, que cuando había dado con el modo de revitalizar a la Gimnástica se topó con una derrota en los Campos de Sport que se ha convertido en un muro. Desde entonces, los blanquiazules no han puntuado. Pasado mañana reciben al Langreo (El Malecón, 17.00 horas) y han vuelto las urgencias.

Lago apuesta por la prudencia y la confianza. O eso trata de transmitir. «El equipo va acabar haciendo goles», y «los goles al final te hacen sumar muchos puntos». Insistía ayer de nuevo, como hace una y otra vez, en la igualdad reinante en la competición. Por eso, no desespera ante un mal resultado o un revés inesperado. «Cuando se gana la sensación es mejor y eso es lo que tenemos metido todos en la cabeza, pero para conseguirlo hay que hacer las cosas muy bien y tenerlo muy claro», reconocía para subrayar que la diferencia entre ocupar una u otra posición se encuentra precisamente en los pequeños detalles.

El asturiano se siente valorado en el club y en el vestuario, y considera que su trabajo cuenta con apoyo pese a los malos resultados: «Yo estoy encantado con lo que me rodea. Con mis jugadores y con la afición, por supuesto. Porque ver a esa gente en las dos últimas salidas que hemos hecho ante Arenas y Barakaldo, sentir que estás fuera pero con la sensación de que jugar en casa, no tiene precio para un equipo de fútbol que quiere empezar a sumar de tres en tres de nuevo».

«Para nosotros es más fácil defender. Si llevamos la iniciativa aparecen los problemas»

La adversidad, en este caso, no le sugiere ningún problema y valora el optimismo que ha tratado de irradiar la plantilla desde la derrota contra el Barakaldo: «Les estoy humildemente agradecido a todos los que han hablado bien, porque lo difícil es hablar bien cuando las cosas van mal». Para el partido del domingo el técnico cuenta con las bajas seguras de Rubén Palazuelos y Víctor. Ayer en la sala de prensa de El Malecón apuntó con claridad quien ocupará la baja del mediocentro, pero no adelantó quien será el encargado de sustituir al centrocampista este domingo ante el Langreo. «Luis Alberto hizo un buen partido en los Campos de Sport en el puesto de Rubén y es una buena opción para poder competir junto a Cusi. Para suplir a Víctor barajamos varias alternativas, pero lo que sí tenemos claro es que no queremos dar la imagen que dimos hace dos semanas».

Tampoco desveló Lago si seguirá con la línea de cinco defensas o retomará otras fórmulas, como el 4-4-2. En todo caso, sí señaló que para la relevancia que tiene el partido el sistema será el adecuado: «Para nosotros es más fácil defender. Si llevamos la iniciativa aparecen los problemas, porque si no tienes un equipo muy equilibrado encuentras dificultades. El equipo al que nos enfrentamos el domingo se parece mucho al Barakaldo, con jugadores rápidos y muy verticales».

Los impagos

En cuanto a los impagos, insistió en que «la plantilla+ç está muy tranquila en ese aspecto, porque siempre se habla claro. Además sabemos que el presidente trabaja de manera incansable para que todo vaya bien. Por eso estamos muy centrados en la parcela deportiva».

Por el momento, Pablo Lago sigue gozando de la confianza de sus pupilos, y la directiva le ve capaz de revertir la dinámica negativa del equipo. El Langreo será una nueva oportunidad para demostrar que un marcador positivo ayudará al equipo de cara a las próximas jornadas y prolongará esa relación amistosa del técnico asturiano con el entorno gimnástica.